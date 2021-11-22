Старт Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Эстерсунде: основная информация

Всё, что нужно знать о шведском этапе нового биатлонного сезона.

Когда и где пройдет первый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону: дата и место проведения

С 27 по 28 ноября пройдет первый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в шведском Эстерсунде. Всего запланировано четыре гонки: два спринта и две индивидуальные гонки.

Действующие победители общего зачета — норвежцы: Йоханнес Бе (среди мужчин) и Тириль Экхофф (среди женщин).

Эстерсунд — город в центральной части Швеции. Он расположен на берегу озера Стуршен. Температура в Эстерсунде в конце ноября составляет в среднем -2 градуса Цельсия.

Состав сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

В состав сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира-2021/2022 в Эстерсунде вошли следующие спортсмены:

женщины — Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова;

мужчины — Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: когда и где покажут трансляции

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляции гонок первого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону. Видеотрансляции в прямом эфире покажут на matchtv.ru и Eurosport.

Расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (время московское):

27 ноября. 13.45. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

27 ноября. 17.00. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

28 ноября. 13.00. Женщины. Спринт, 7,5 км

28 ноября. 15.45. Мужчины. Спринт, 10 км

Фавориты гонок первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: прогнозы и коэффициенты

Главным фаворитом среди мужчин в первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде является норвежец Йоханнес Бе. На победу 28-летнего спортсмена в спринте и индивидуальной гонке предлагаются самые низкие коэффициенты. Вероятность его успеха оценивается примерно в 34 %.

Другим претендентом на победу в предстоящих стартах в Швеции букмекеры называют француза Кантена Фийона Майе. Вероятность его триумфа — 13 %.

На победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке в Эстерсунде можно поставить с коэффициентом 35,0, в спринте — 65,0.

У женщин две главные претендентки на победу в индивидуальной гонке и спринте — норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн. Коэффициенты на их успех одинаковые на линии букмекеров.

Составить конкуренцию девушкам может шведка Ханна Эберг. 26-летняя спортсменка выигрывала золото и серебро на Олимпиаде-2018.

Призовые на Кубке мира-2021/2022 по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) перед стартом олимпийского сезона опубликовал информацию о призовых на Кубке мира-2021/2022.

Распределение призовых за индивидуальные гонки (спринт, масс-старт, индивидуалка, гонка преследования):

· 1-е место — 15 тысяч евро

· 2-е место — 12 тысяч евро

· 3-е место — 9 тысяч евро

· 4-е место — 7 тысяч евро

· 5-е место — 6 тысяч евро

· 6-е место — 5 тысяч евро

· 10-е место — 2,5 тысячи евро

Распределение призовых за эстафетные гонки (мужские, женские и смешанные):

· 1-е место — 24 тысячи евро (по 6 тысяч на каждого члена команды)

· 2-е место — 18 тысяч евро (по 4,5 тысячи на каждого члена команды)

· 3-е место — 14 тысяч евро (по 3,5 тысячи на каждого члена команды)

Суммы призовых за сингл-миксты:

· 1-е место — 12 тысяч евро (по 6 тысяч на каждого члена команды)

· 2-е место — 9 тысяч евро (по 4,5 тысячи на каждого члена команды)

· 3-е место — 7 тысяч евро (по 3,5 тысячи на одного члена команды)

Система начисления очков на Кубке мира по биатлону

Биатлонисты получают очки в зависимости от занятого места в гонке, которые идут в рейтинговые зачеты Кубка мира и Кубка наций.

Место Кубок мира Кубок мира Кубок Наций (масс-старт) (эстафеты) 1 60 60 420 160 2 54 54 390 154 3 48 48 360 148 4 43 43 330 143 5 40 40 310 140 6 38 38 290 138 7 36 36 270 136 8 34 34 250 134 9 32 32 230 132 10 31 31 220 131

Более подробно о системе начисления очков на Кубке мира по биатлону можно прочитать на сайте olympteka.ru.