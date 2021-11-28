Кубок мира только начался, а в сборной уже нужны замены. Казакевич и Гараничев шокируют несобранностью и результатами

Полный провал известных биатлонистов на старте сезона.

Эстерсунд (Швеция). Кубок мира. Спринт

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.33,5 (0)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) — отставание 11,8 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 12,2 (0)...

10. Александр Логинов (Россия) — 53,4 (0)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) — 01.04,8 (1)...

23. Даниил Серохвостов (Россия) — 01.20,1 (1)...

43. Карим Халили (Россия) — 01.49,8 (1)...

78. Матвей Елисеев (Россия) — 2.51,9 (1)...

113. Евгений Гараничев (Россия) — 03.55,5 (3)



Женщины

1. Ханна Эберг (Швеция) — 19.01,5 (0 промахов)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — отставание 11,3 (0)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 15,4 (1)...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 01.03,7 (0)...

26. Валерия Васнецова (Россия) — 01.24,0 (1)...

33. Кристина Резцова (Россия) — 01.36,9 (2)...

45. Лариса Куклина (Россия) — 01.53,1 (2)...

79. Ирина Казакевич (Россия) — 02.30,7 (4)...

94. Светлана Миронова (Россия) — 03.05,6 (3)

По сути, Кубок мира по биатлону еще полноценно не стартовал. Первым этапом сезона будут считаться гонки следующих выходных, а этот уикенд, где были только индивидуалка и спринт, называют открытием сезона. Тем не менее очки в общий зачет идут, соперники выступают, так что оправданием для россиян статус соревнований быть не может. А оправдываться им есть за что. По традиции начинаем не без приключений, но важнее несобранности того же Эдуарда Латыпова ужасная форма Ирины Казакевич и Евгения Гараничева. Прямо сейчас непонятно, для чего они нужны на Кубке мира, и уж точно они не должны попадать в таком состоянии на Олимпиаду.

В неплохой форме Латыпов, и он будет бороться в контактных гонках

Частично борьба за пьедестал Олимпиады началась уже с воскресенья. Квоты на Игры в Пекине разыграют по итогам зачета Кубка наций. После изменений МОК в вопросах гендерной политики шесть полноценных квот будет только у первой пятерки зачета сборных. Ни мужская, ни женская сборная к элите мирового биатлона больше не относятся, и, хотя время подправить позиции у нас еще есть (закрывают подсчет квот 15 января), помочь нам в выполнении этой сверхзадачи может только чудо. Шесть квот важны прежде всего в плане ротации: на Олимпиаде обширная программа гонок и желательно делить дисциплины между разными членами команды для лучшего результата. Особенно это важно для индивидуальной гонки. Насколько много сил она забирает у спортсмена, мы смогли увидеть на примере Эстерсунда. В Швеции ходом после первого дня просела практически вся команда.

Зато у парней наладилась стрельба. Не будем останавливаться на разборе конкретных результатов, сейчас все мысли должны быть направлены уже на Пекин. И в этом плане лидеры мужской сборной скорее живы, чем мертвы. Александр Логинов и Эдуард Латыпов при стабильной работе на рубеже способны на серьезные задачи. Особенно хорош Эдуард, который не сник после ошибки на финише индивидуальной гонки и ходом был лучшим из наших в спринте. Если бы не штрафной круг, он точно был бы в десятке, причем, что важно, Латыпов не теряется в когорте лучших из лучших. Ему комфортно бороться с братьями Бе, Себастьяном Самуэльссоном, французами, так что особенно верим в парня из Гродно в контактных гонках. Неплох Карим Халили, от которого многого заранее и не ждешь, но ниже определенного уровня он не опускается и в эстафете точно будет полезен. Пока проседает Матвей Елисеев, но он и сам понимает свои проблемы, и они некритичные.

Гараничев забыл палки и опоздал на старт на полминуты

Критично выглядит Евгений Гараничев. Дмитрий Губерниев напрямую поднимает вопросы о целесообразности нахождения Гараничева в основном составе, и с ним трудно не согласиться. Сегодня Гараничев уже на старте проигрывал две минуты после отрезка в два километра. Первый рубеж — и он впереди разве что чемпиона мира Мартина Понсилуомы... у которого четыре промаха. Евгений забыл палки и опоздал на старт спринта. Пока он ждал инвентарь, от старта прошло 35 секунд. Один только вопрос: как такое возможно на уровне Кубка мира? Правильно пишут в соцсетях болельщики, предлагая так же «случайно» забыть перевести ему на карточку зарплату. Тем более о какой зарплате может идти речь для человека, показавшего 113-й результат из 117. Отставание от лидера в три минуты, за это время Самуэльссон смог бы несколько писем в ВАДА на наших написать. О новом виде допинга, который не мешает, а, наоборот, ослабляет соперника. Испытывать решил раствор Гараничев на себе.

Особенно ярко выделяются проблемы Евгения на фоне Даниила Серохвостова. Вчерашнего юниора вообще не должно было быть на Кубке мира, он попал в Эстерсунд только из-за отсутствия кубковых очков у Александра Поварницына. И как же хорошо, что случайности так сыграли, ведь про 27-летнего ижевчанина нам в целом уже давно все ясно, а Серохвостов бьется за каждую секунду и каждую позицию. Опыта ему не хватает, но с таким желанием и выносливостью он явно будет полезнее в Китае, чем Гараничев. Да даже ребята с Кубка IBU будут нужнее. К тому же традиционно мы там в медалях, и сегодня тот же Поварницын третий, а Василий Томшин первый. И пусть Томшин также проиграл бы в пух и прах. Хоть опыт получил бы, а сборная проверила свой резерв. А на Евгения, который списывает неудачи на волнение в 33 года, рассчитывать можно только в случае, если из-за коронавируса вся остальная команда окажется в реанимации.

Женская сборная уже свыклась со статусом середняка без претензий

Примерно то же самое сейчас можно сказать и об Ирине Казакевич. Она была проблеском надежды на обновление женской сборной в начале прошлого сезона, но ближе к чемпионату мира развалилась. За лето уроки учтены не были — проблемы с психологией у бердчанки не решены. 10 промахов вчера, четыре на двух рубежах сегодня и худший ход в команде. «У меня нет понимания, зачем Казакевич нужна на Кубке мира. Она на контрольных на каждой гонке получала по пять штрафов. Шашилов показал, что он не прав», — сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, и с ним трудно не согласиться. Как и с критикой в адрес Светланы Мироновой, дольше всех в спринте разбиравшейся на рубеже. Накануне она опоздала на старт, теперь — проблемы с винтовкой. Увы, именно в такие моменты проявляется профессионализм.

Можно, конечно, кивать на злой рок и на замерзшее оружие, только вот почему у других биатлонисток такого не случается? И на старт они приходят вовремя. А проблемы так и липнут именно к сборной России. В неплохой форме подошла к сезону разве что Ульяна Нигматуллина, и то по скорости она в воскресенье просела. Лыжи едут, сервисмены работают хорошо, так что вопросы к физиологии. Неплоха Кристина Резцова, хоть и выдать две хорошие гонки подряд ей не удалось. Валерия Васнецова и Лариса Куклина на своем привычном среднем уровне. Другое дело, что российский болельщик до сих пор не привык к статусу сборной как «середняка» и по привычке ждет от спортсменов медалей. Что же, в таком случае ваши ожидания и правда ваши проблемы.