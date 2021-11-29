Примерно та же история с Матвеем Елисеевым.

Гараничев — уникум. Не знаю, был ли в отечественной истории биатлона еще один спортсмен, который столько раз попадал бы в нелепые ситуации. Он и на старт опаздывал, и приседал во время стрельбы, и лишний штрафной круг бежал, да всего не вспомнить. Теперь разблокирован новый уровень: Евгений забыл на старт палки. Вышел, но лишь в последний момент осознал, что чего-то не хватает. Что дальше? В одной лыже?

Ладно все это было бы на фоне отличных результатов. Дарья Домрачева в свое время неоднократно попадала в истории на стрельбище: то лежку со стойкой перепутает, то начнет по чужой мишени палить. Но эти ошибки лишь подчеркивали, что она человек, а не машина для побед. Залеты Гараничева тоже по большей части милые. Однако их надо хоть иногда разбавлять какими-то спортивными достижениями. А у Евгения за последние пять лет — один личный подиум на Кубке мира. Да что там, его в первой десятке два с половиной года года не было.

Таинственные заслуги

Но даже на фоне этого первые две гонки Гараничева в Эстерсунде — катастрофа. Индивидуалка — 75 место. Спринт — 113-е. Да, в воскресенье он побежал за палками, из-за чего стартовал на 30-40 секунд позже. Но даже если вычесть это время, Евгений выглядел абсолютно беспомощно. Ни один российский биатлонист в XXI веке не финишировал так низко. А вот в 1996-м Алексей Кобелев занял 115-е место. То есть абсолютный рекорд все-таки устоял.

Гараничев мог перевести ситуацию в шутку. Мог извиниться. Мог бы объяснить — вдруг у него что-то произошло накануне. Вот только он с прессой практически не общается. Пару лет назад сказал, что когда будет в призах, тогда и ждите. Ну вот, ждем.



Самое загадочное, что Евгения без отбора включили на Кубок мира. В свое время величайшему Уле-Эйнару Бьорндалену приходилось биться за место в команде. Никаких скидок на былые заслуги. А Гараничеву, которому в феврале 34 года, от которого не ждут личных подиумов и которого точно не поставят в эстафету на Олимпийских играх, автоматом дают зеленый свет. Как и почему?

«Титаник» летит в айсберг

Немногим лучше Матвей Елисеев. Если в прошлые сезоны он умирал на последнем круге, то в нынешнем решил не откладывать и начал делать это к первому километру. У самого спортсмена есть версия стремительного движения вниз — некачественный изотоник, из-за которого, как теперь выясняется, он не тренировался летом полтора месяца. Интересные откровения, не так ли? У Юрия Каминского, кстати, своя версия по поводу проблем Матвея.

Но установление причины — это один вопрос. Другой и более важный сейчас: почему Гараничева и Елисеева выпустили на старт, если было очевидно, что они функционально абсолютно не готовы? В надежде на чудо? Люди, которые с ними работают, видели, в каком состоянии спортсмены. Но сделали вид, что ничего не произошло, а потом списали провалы на волнение.

В лыжах все на ручном управлении: почувствовал недомогание Андрей Мельниченко — тут же заменили. Есть проблемки у Евгения Белова — заявили вместо него Александра Бессмертных. В итоге и одни не мучаются и спокойно набирают обороты к следующим этапам, и другие получают шанс. В биатлоне же какое-то безрассудство. Все видят, что «Титаник» летит в айсберг, но никто даже не пытается свернуть. Весь экипаж смиренно ждет столкновения. Потом протоколирует, что неизбежное произошло. И лишь затем начинают думать: а как быть дальше?