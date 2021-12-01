Серохвостов может забронировать билет в Пекин через четыре дня. Ждем подвига от юниора

В шведском Эстерсунде стартует второй подряд этап Кубка мира, где наши биатлонисты имеют шанс размочить «нули» в графе выигранных подиумов.

Начинать сезон без медалей для российского биатлона не то чтобы удивительно. Скорее это обычное дело, почти привычка. В прошлом году, например, первые подиумы у наших появились уже после Нового года! В общей сложности получилось больше 40 гонок без медалей, исторический антирекорд. Пока что мы к нему даже не приближались.

Год от года российский биатлон идет по одной и той же схеме. Мы невнятно начинаем, потом разбегаемся ближе к Новому году или сразу после него. Затем идет обычно звездный для нас этап Кубка мира в Антерсельве, где российские биатлонисты показывают лучшую версию себя. А потом — главный старт, чемпионат мира или Олимпиада. И тут уже как повезет. Последнее время — не везет катастрофически.

Чемпионы мира по казусам

Первый шведский этап заставил говорить о российском биатлоне с улыбкой. Но вовсе не с радостной. Просто список происшествий всего за несколько гонок зашкаливает:

— Эдуард Латыпов в спринте перепутал финишную прямую и убежал не туда;

— Светлана Миронова в одной гонке опоздала на старт из-за неполадок с креплением, а в другой — с тремя промахами стала 94-й из-за проблем с винтовкой;

— Ирина Казакевич в индивидуалке настреляла 10 (!) промахов, а потом написала в Instagram, что показанный результат «не есть следствие предсезонной подготовки»;

— ну и, наконец, день, который вошел в историю. Евгений Гараничев, выходя на старт, забыл палки и финишировал на 113-м месте — ниже никто еще из российских биатлонистов не опускался.

Были в Эстерсунде, правда, и светлые моменты. Например, Эдуард Латыпов по скорости бежал почти на уровне лидеров, а вплотную к нему приблизился дебютант Даниил Серохвостов. 15-е и 23-е места в гонках для первого в жизни кубкового этапа — просто шикарно. Да и Александр Логинов традиционно набирает скорость по ходу сезона и уже в этот уик-энд может смотреться гораздо лучше.

У женщин Ульяна Нигматуллина пока идет шестой в общем зачете Кубка мира, что очень круто. Но переоценивать итоги всего двух гонок тоже не стоит. Кристина Резцова, вернувшаяся на Кубок мира после рождения ребенка, пока выглядит в нашей команде бодрее всех. И, если добавит в скорости, имеет шансы минимум на цветочную церемонию.

Эстафета — главная гонка для россиян

Вообще, пока мы были поглощены приключениями российских биатлонистов, в мировом биатлоне тоже происходило много интересного. Например, что-то неладное творится с норвежскими лидерами. Йоханнес Бе, пусть и лидирует пока в Кубке мира, очень много проигрывает на лыжне. Когда это с ним такое было? Обладательница «Глобуса» и суперфаворит сезона Тирил Экхофф аналогично — в двух гонках ни разу не попала даже в топ-25 и идет в общем зачете сейчас хуже китаянки.

Зато блестяще выступают шведы, как и положено хозяевам. Себастьян Самуэльссон сейчас быстрейший на лыжне, олимпийская чемпионка Ханна Эберг тоже в порядке. Интересно, кстати, что Ханну стала регулярно обыгрывать на лыжне ее младшая сестра Эльвира. 22-летняя девчонка, похоже, будет рвать всех в этом сезоне, если только наладит стрельбу.

Второй кубковый этап в Эстерсунде подряд интересен еще и тем, что там впервые будут эстафеты. В олимпийский сезон каждая такая гонка на вес золота. Особенно для россиян, ведь эстафета — наш чуть ли не самый реальный шанс зацепить олимпийскую награду. Единственная наша медаль на последнем чемпионате мира не случайно была завоевана именно мужским квартетом.

В мужской команде закономерно отправились на Кубок IBU два потенциальных эстафетных бойца Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. В своем нынешнем состоянии они точно нам ничем не помогут. Зато наверняка тренеры попробуют молодого Серохвостова, и это будет суперинтересно. Если Даниил справится с нервами, забронировать себе билет в Пекин он может уже сейчас. Потому что никого сильнее у нас, похоже, нет и в ближайшее время не будет. Успешный этап в эстафете плюс достойные личные гонки — вполне себе основание, чтобы не беспокоиться по поводу дальнейшего отбора.

У женщин состав остается прежним по сравнению с первым этапом. Но тут проблема — просто набрать эстафету из четырех более или менее боеспособных участниц. Миронова, Нигматуллина и Резцова побегут почти точно, но среди претенденток на еще одно место выбрать крайне сложно. У кого-то катастрофа со стрельбой, у кого-то — с лыжным ходом, а у некоторых и все вместе.

Расписание этапа

2 декабря, четверг

15.45 Женщины. Спринт

18.30 Мужчины. Спринт

4 декабря, суббота

15.00 Женщины. Преследование

17.10 Мужчины. Эстафета

5 декабря, воскресенье

14.35 Женщины. Эстафета

17.15 Мужчины. Преследование

Состав сборной России

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Василий Томшин.

Женщины. Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова.