Лучшая биатлонистка нашей команды в спринте в Анси готовилась к сезону вне общей группы.

Биатлон. Анси (Франция). Кубок мира

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 20.22,0 (0)

2. Анаис Бескон (Франция) — 15,4 (0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 16,1 (2)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 24,9 (0)

5. Кристина Резцова (Россия) — 26,7 (1)...

17. Ирина Казакевич (Россия) — 1.02,5 (1)...

21. Светлана Миронова (Россия) — 1.04,5 (1)...

23. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.06,1 (2)

24. Валерия Васнецова (Россия) — 1.06,8 (1)...

74. Лариса Куклина (Россия) — 2.29,1 (3)

Этап Кубка мира во Франции стартовал для нас с сильного выступления Кристины Резцовой. Дочь прославленной Анфисы Резцовой, единственной в истории олимпийской чемпионки в лыжных гонках и биатлоне, тренировалась летом вне основного состава сборной и попала в заявку Кубка мира благодаря лояльности к запасным тренера Михаила Шашилова. Кроме того, прогрессирует и вся остальная команда, за исключением разве что Ларисы Куклиной. У нас уже точно будет два человека в масс-старте, еще трое могут выиграть квоту по итогам гонки преследования. Получается, мы зря критиковали наших биатлонисток и их наставника?

Резцова прогрессирует с каждым этапом и близка к медалям

«Не задумывалась о местах, но, как говорится, step by step. Мы же к Олимпиаде выигрывать идем, да?» — отшучивалась после финиша Резцова-младшая. С такой формой и резким прогрессом шутки могут вполне материализоваться в нечто большее. Кристина сегодня точно лучшая в команде Шашилова. Тем примечательнее, что она тренировалась летом по конспектам Виталия Норицына, который с 2020 года возглавляет сборную Болгарии. Этот факт, по мнению нашего Минспорта, не позволил Норицыну считаться личным тренером Резцовой, тем не менее важнее, что она в команде и для Михаила работа с биатлонисткой вне привычной основы и от другого тренера проблемой не стала. Сколько мы знаем случаев, когда потенциально сильные девушки бьются в Сибири на Кубке России или максимум на Кубке IBU. Только лишь из-за того, что за них некому заступиться.

Кристина в сборной, и хороша она прежде всего своей стабильностью и универсальностью. Самой талантливой ее трудно назвать (как и в целом искать настоящие таланты в этой команде), но по желанию, борьбе и эмоциям равных ей сейчас нет. Резцова будет биться в любой ситуации — в контактных гонках, с раздельным стартом, в эстафете. Она четко идет к своей цели, но при этом не вгоняет себя в психологические качели, как та же Светлана Миронова. Кристина не теряется среди лучших в мире, спокойно принимает неудачи и философски относится к успехам. Не хочется сглазить, но если с пиком формы конспекты Норицына Резцову не обманут, то в Пекине мы и правда можем аккуратно, но надеяться на личную медаль от нее. Ведь сегодня она пятая в 10 секундах от бронзы. Досадный промах не позволил ей подняться на пьедестал уже сейчас.

Одежду Казакевич потеряли на трассе французы

И все же она собой довольна, причем вполне справедливо — как по лыжному ходу, так и по стрельбе Кристина была среди лучших в мире. «Очень рада, что стойку доработала, потому что было тяжело, — добавила она. — Вчера себя не очень хорошо чувствовала. Считаю, что на сегодняшний день это отличный результат». Второй из наших стала Ирина Казакевич с 17-м результатом. Начало сезона для Казакевич было катастрофическим, но процесс преображения, который начался в Хохфильцене продолжился в Анси. Всего один промах, а основные проблемы у Ирины были как раз связаны со стрельбой. Сегодня относительно быстрая и чистая работа. Казакевич, как и многие другие в команде, делает ставку на гонки с четырьмя огневыми рубежами, а также на контактную борьбу.

Запомнилась Ирина и конфузом от организаторов после финиша. Французы потеряли ее форму, и Казакевич рисковала застудиться. Благо, пока искали комбинезон Ирины, ей помогла съемочная бригада, одолжившая свою куртку. Вместо извинений девушку отправили на допинг-контроль. Видимо, не доверяют уже и российским пуховикам? Неплохо по раскладке шла Ульяна Нигматуллина, но два промаха в не самых трудных погодных условиях не позволили рассчитывать на место хотя бы в топ-20. Причина неудачи — в неправильном импульсе при подходе к рубежу, в то же время Ульяна нашла и повод для позитива — он в скорости. «На первом круге, мне кажется, я уже не проигрывала так много, по 30 секунд, как раньше. Кажется, что форма понемногу набирается. По стрельбе? А по стрельбе снижается», — честно резюмировала она свое выступление.

Куклину в скором времени поменяют на Шевченко

Светлана Миронова чудес не показывает, но и в конце итоговых протоколов уже не отмечается. 21-й результат с одним промахом — вполне себе рабочая история. Вряд ли она позволит всерьез бороться в преследовании, хотя учитывая, насколько бывает непредсказуемым женский биатлон... Как минимум за масс-старт побороться точно стоит. По общему зачету работой в выходные себя обеспечат Резцова и Нигматуллина. Еще пять человек добавят по итогам двух гонок во Франции, и здесь мы рассчитываем как на Миронову с Казакевич, так и на Валерию Васнецову. Сегодня она 24-я, и финиша примерно в топ-15 должно хватить. К тому же Валерия обещает прибавить. Сегодня она была недовольна собой как в плане лыжного хода, так и в работе с винтовкой. «Промах — моя ошибка, не могу никак с ней справиться. В гонке преследования буду очень стараться», — заверяет Васнецова.

Единственная из наших девушек, в выступлении которой трудно найти позитив, — это Лариса Куклина. Проблемы предыдущих этапов не ушли никуда, наоборот, кризис рискует усугубиться. Она снова пропускает преследование, а следом за ним и масс-старт. То есть для Ларисы этот уик-энд уже закончился, едва начавшись. При этом Шашилов продолжает в нее верить и не считает, что это был последний шанс для Куклиной. Многое зависит от Кубка IBU, по итогам которого Анастасия Шевченко повышение в классе себе уже заработала. Среди зарубежных баталий ничего нового — впереди Норвегия и Франция, чуть позади Швеция и Белоруссия. Но ключевое событие этапа произошло даже не на трассе, а за ее пределами. Огненным интервью отметился Вольфганг Пихлер, где успел посочувствовать Шашилову, похвалить Юрия Каминского и прокомментировать развитие событий вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.