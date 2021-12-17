Наши биатлонисты показали боеспособную гонку в Анси.

Кубок мира в Анси. Мужчины

Спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.30,3 (0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) —7,2 (0)

3. Филип Андерсен (Норвегия) — 18,2 (0)...

11. Карим Халили (Россия) — 48,2 (1)

12. Александр Логинов (Россия) — 49,1 (1)...

14. Александр Поварницын (Россия) — 52,3 (0)...

18. Даниил Серохвостов (Россия) — 58,8 (1)...

25. Василий Томшин (Россия) — 1.14,2 (1)

Следом за женской гонкой во французских Альпах на мужской спринт выходили Эдуард Латыпов и компания. Лидер россиян выдал отличный результат и буквально нескольких секунд ему не хватило до победы над Йоханнесом Бе. Первая личная медаль сборной сезона и едва ли не лучшая гонка во всей истории. Пусть без идеальной работы на огневых рубежах, но за счет хорошей готовности к лыжному ходу мы подошли максимально близко к лидерам. Все шестеро россиян в топ-25 и значит мы можем рассчитывать на большое количество наших соотечественников в масс-старте. И более того, неужели это заявка на борьбу за дополнительную шестую олимпийскую лицензию?

Латыпову не хватало ориентира на старте, но он выдал фирменный финиш

Первым из наших бежал Эдуард Латыпов и он сразу же обозначил свои высокие претензии в этой гонке. Мы уже привыкли видеть хорошую скорость от Латыпова в контактной борьбе, но в спринте он не всегда находит в себе мотивацию бежать от отсечки к отсечке. Сегодня было не так, Эдуард резко стартовал и пулеметной очередью отработал первый огневой рубеж. Но к «лежке» Латыпова вопросов не было и прежде, а вот «стойка» в ответственный момент нашего парня порой и подводит. На нервах поиграть Эдуард успел, выдержав долгую паузу перед последним патроном. И все же пусть с габаритом, но попал Латыпов и убегал на тот момент первым. Другое дело, что Йоханнес Бе, преследовавший Эдуарда долго выцеливать не стал, тем самым выиграв перед последним кругом у Латыпова порядка 10 секунд.

Для Бе гонка невероятно принципиальная, ведь он один из самых успешных биатлонистов на трассе в Анси в истории, но прямо сейчас знаменитый норвежец только на седьмой позиции общего зачёта Кубка мира. Россиянин тем временем на шестом. И все же услышав о темпе хода Йоханнеса Эдуард прибавил и по второму кругу выдал лучшую скорость среди всех участников. Этот спурт и помог Латыпову в итоге сохранить вторую строчку, ведь под конец гонки потеснить его могли двое норвежцев. ««Все, что смог — сделал. На первой части на двух горных подъемах проигрывал Йоханнесу, а на равнине и на пологом подъеме мы с ним в одни ноги, местами я где-то отыгрывал, — рассказал он после финиша. — Я не планировал первый круг быстро идти, потому что не было ориентира, я шел на своем ощущении. На втором круге получил информацию, внес коррективы».

Логинов не может решить проблему последнего патрона

Правят общим зачетом пока что шведы и французы, и последние столкнулись сегодня с приличным давлением. Для нас важнее тот факт, что Латыпов сегодняшним серебром забрасывает себя сразу на позицию в «тотале» и в зачете Малого Хрустального глобуса по спринту. Выступать за зрителями уже практически забытый биатлонистами навык, но французским властям удалось задобрить местное врачебное сообщество и в итоге на трибунах 100 процентная загрузка. Шумовая поддержка была как в прежние доковидные времена и на эмоциональном спокойствии это сказалось. Эмильен Жаклен зашел на круг после первого же рубежа, Симон Дестье со страхом работал на втором, но даже долгая прицелка не спасла его от промаха последним выстрелом. Минимум по одному промаху у каждого в команде хозяев, поэтому домашние просторы пока что Франции не помогают.

Здорово шел по графикам, и Александр Логинов и ко второму рубежу прибежал с максимальной уверенностью в себе. Равная по интервалам, хорошая по темпу и даже трудно понять с чем связан промах последним патроном. Вряд ли проблема в технике, если они и были, то уже точно решены. Вопросы к Логинова прежде всего к психологии и важно чтобы они были преодолены как можно скорее. Как минимум к Олимпиаде в Пекине. Встрепенулся Карим Халили, несмотря на штрафной круг он бежал примерно в одни ноги с Логиновым и Тарьем Бе. Это ли не признак выхода из кризиса? Свои потенциальные возможности Халили заявил весной на чемпионате мира и постепенно реализуется уже на Кубке мира. «Нормально пробежал, учитывая, что еще не в лучшем состоянии, — сказал Халили. — Понимал, что мазать нельзя, поскольку в этом сезоне такая плотность результатов, что одна ошибка сразу откидывает далеко. Понимал по ощущениям, что держу темп, но от промаха остался неприятный осадок».

Лучшая спринтерская гонка для России за долгие годы

Хорош Василий Томшин, очевидно получающий удовольствие от всего того, что с ним сейчас происходит. Еще год-два назад он смотрел на Бе и Самуэльсоном по телевизору, а теперь бежит рядом с ними. И даже обыгрывает! По скорости Василий был хорош, но вот единственный промах помешал в борьбе за высокие позиции. А также в претензиях на масс-старт, ведь пока по зачёту Кубка мира у нас в воскресную гонку попадают только Латыпов и Логинов. Но у остальных есть отличные шансы выиграть wild card, попав в пятерку счастливчиков французского этапа. Среди таких людей можно выделить, кстати, Тимофея Лапшина, вернувшегося недавно в основу сборной Кореи. С нулем дошел до финиша Александр Поварницын и это его лучшая гонка в карьере. Даниил Серохвостов пулей пробежал первый круг, заставив понервничать даже Бе с Латыповым. Кто знает, как высоко он был бы без промаха.

В итоге пятеро в двадцатке сильнейших и вся сборная в топ-25. Подобного мы не видели, пожалуй, с сезона 2006/07, если вообще когда-либо видели! Не даром Юрия Каминского и его подопечных хвалил недавно Вольфганг Пихлер. Российская команда действительно серьезно прибавила и постепенно возвращается в элиту. Не хочется сглазить, но такими темпами чем сам черт не шутит! Можно и за шесть олимпийских лицензий побороться. Ведь главное, что мы легко найдем для них достойных представителей. Итоговый состав на Пекин объявят 17 января, поэтому сейчас важна каждая гонка. Помимо основы тренеры наверняка будут иметь в виду и резерв с Кубка IBU и даже внутренних российских стартов. Там продолжает настаивать на необходимости вызова в основу Антон Бабиков — сегодня в австрийском Обертиллиахе он четвертый. Никита Поршнев и Ильназ Мухамедзянов в десятке лучших, а у Максима Цветкова бронза индивидуалки в 20 километров.