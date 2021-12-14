В Кубке России по биатлону некому выступать. Некогда самый популярный зимний вид спорта в нашей стране вымирает?

На последнем этапе Кубка России эстафету отменили, а в личных гонках выступали всего около 30 биатлонисток.

Ситуация в биатлоне особенно ярко бросается в глаза, если повернуться в сторону фигурного катания. У фигуристов 30 участников — это минимум для любых детских соревнований (и в каждой категории, а их может быть под десяток!). При этом участие далеко не бесплатное, родители платят взнос, а еще тратят огромные суммы на пошив костюмов, постановку программ и сопутствующие расходы. Если бы на чемпионат России по фигурному катанию допускали всех желающих, страшно подумать, сколько участников там бы оказалось. Катали бы свои программы годами...

В биатлоне все иначе. Участие в детских и тем более взрослых соревнованиях бесплатное (и даже, если повезет, можно надеяться на материальную поддержку от своего региона или спортшколы). Выступать на этапе Кубка России (это самое статусное соревнование на внутренней арене после чемпионата страны) может практически любой желающий, там встречаются даже перворазрядники. При этом стартовый протокол чаще всего умещается на одной страничке, особенно у женщин. В эстафетах вообще катастрофа: в двух последних гонках в заявке были две команды (гонка состоялась), а затем четыре (из них одна — сборная разных регионов). Но этот позор отменили из-за мороза.

Мальчики могут пойти работать в органы, а у девочек нет вариантов

— Куда делись все биатлонистки? — вопрос тренеру сборной Красноярского края Людмиле Пановой.

— Во многих регионах проблемы с финансированием. Поэтому они ездят только на основные старты — «Ижевскую винтовку» и чемпионат России. Кубок России особо ничего не дает. Проходные старты, не более того. Тренерам и спортсменам он интересен, местным министерствам спорта — вообще нет. Многим регионам дают квоту: три мальчика плюс три девочки. Взрослые или юниоры — неважно. Ну, люди выворачиваются как могут. Кто-то ездит за свой счет, кто-то пытается найти спонсоров, но это почти нереально. Ну и в целом набрать биатлонную команду по нынешним временам очень сложно. Особенно взрослую и из девочек.

— Почему?

— Если ты не попал во взрослую сборную, единственная возможность не сидеть у родителей на шее — это ставка спортсмена-инструктора. У нас в регионе все спортсмены сидят на этих ставках. Но в некоторых регионах такой возможности нет. И получается, что если ребята еще могут устроиться в органы, в тот же ЦСКА, и там получать какую-то поддержку, то у девочек вообще без вариантов.

— Ваша сборная Красноярского края ездит по этапам Кубка России за свои деньги?

— Нам оплачивает ЦСП и «Академия биатлона». У нас таких проблем, как в других регионах, нет. Поэтому и команда самая многочисленная — в Тюмени мы бежали эстафету двумя юниорскими командами и одной женской. Всего 13 человек привезли!

— Почему тогда в Чайковском у вас даже одной женской эстафеты не набралось?

— Люди болеют. Мы привезли пятерых спортсменок, из них двое заболели. Стараемся лидеров беречь, при любых проблемах со здоровьем на старт не ставим.

Васильева пока не дотягивает до своего прежнего уровня

— Если уйдет поколение нынешних 25-летних, у нас в женском биатлоне вообще никого не останется?

— Тут проблема в том, что 1995-1997 годы рождения — это время спада рождаемости в стране. Таких детей очень мало. Я прекрасно помню, как ребенка 1989 года рождения невозможно было устроить в детский сад — мест не было, а детей 1995 года рождения на части разрывали. Садики закрывались, потому что детей не хватало. Поэтому и спортсменок таких мало. Потом уже, ближе к 2000-м, народу побольше и участников соревнований, соответственно, тоже.

— Понятно, что лыжи куда более доступный вид спорта, чем биатлон. Но все равно, почему у лыжников проблем с массовостью нет?

— У нас почему-то действует ограничение по численности участников юношеских соревнований. От одного региона могут быть максимум четыре участника. То есть при том, что людей катастрофически мало, мы еще сами себя ограничиваем!

— У лыжников такого нет?

— Конечно, нет! Там на всероссийских соревнованиях по двести человек выступают. А мы пишем письма и умоляем, чтобы добавить еще хотя бы одного спортсмена.

— Как дела у вашей ученицы Маргариты Васильевой? Пока она на Кубке России не особо блещет.

— Рита сложно входит в соревновательный сезон. Из-за того, что долго не стартовала, появились проблемы в стрельбе. Никак она не может поймать свою стрельбу, как раньше.

— Каково ей, имея опыт Кубка мира, выступать на полупустых трассах Кубка России?

— С этой точки зрения все нормально. Рита же адекватно понимает, что сейчас до своего прежнего уровня не дотягивает. Она не какой-то там тщеславный человек. Нужно работать и верить, что все получится.