Четвертый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Анси: основная информация
Когда и где пройдет четвертый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону: дата и место проведения
С 16 по 19 декабря пройдет четвертый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону во французском Анси. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования и два масс-старта.
Анси — город, расположенный на востоке Франции. Его население составляет около 51 тысячи человек. Здесь могли пройти зимние Олимпийские игры-2018, но Анси проиграл в конкурсе за право стать хозяином турнира южнокорейскому Пхенчхану.
С 16 по 19 декабря синоптики обещают в Анси от +5 до +7 градусов Цельсия.
Текущими лидерами в общем зачете являются швед Себастьян Самуэльссон (у мужчин) и норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (у женщин).
Расписание гонок 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси: когда и где покажут трансляции
Видеотрансляции гонок четвертого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Анси покажут в прямом эфире на matchtv.ru и Eurosport. «СЭ» также проведет их онлайн-трансляции на своем сайте.
Расписание гонок 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси (время московское):
16 декабря, 16.15. Спринт, женщины
17 декабря, 16.15. Спринт, мужчины
18 декабря, 15.00. Гонка преследования, женщины
18 декабря, 17.00. Гонка преследования, мужчины
19 декабря, 14.45. Масс-старт, женщины
19 декабря, 16.45. Масс-старт, мужчины
Состав сборной России на четвертый этап Кубка мира по биатлону в Анси
В состав сборной России по биатлону на 4-й этап Кубка мира-2021/2022 в Анси вошли следующие спортсмены:
мужчины — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын;
женщины — Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
Эдуард Латыпов занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент со 199 очками — это лучший результат среди россиян.
В женском общем зачете самая высокая позиция у Ульяны Нигматуллиной — 13-я, 135 баллов.
Фавориты гонок 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси: прогнозы и коэффициенты
Главным фаворитом в мужском спринте на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Анси является норвежец Йоханнес Бе. На победу 28-летнего спортсмена букмекеры предлагают самые низкие коэффициенты — 4,50. Вероятность его успеха оценивается примерно в 22%. Другим претендентом на выигрыш в гонке называют шведа Себастьяна Самуэльссона. На него коэффициент составляет 5,50 (18% вероятности победы). Из россиян наибольшие шансы на триумф у Латыпова, коэффициент — 23,0.
У женщин самые высокие шансы на победу в спринте у шведки Эльвиры Эберг. На нее можно поставить с коэффициентом 3,50 (29% вероятности победы). Основной конкуренткой, по мнению аналитиков букмекерских компаний, является норвежка Марте Ольсбю-Ройселанн — коэффициент 7,00.
Общий зачет Кубка мира-2021/2022 по биатлону перед этапом в Анси: мужчины и женщины, лучшие из россиян
Перед стартом 4-го этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Анси общие зачеты выглядят следующим образом:
Общий зачет Кубка мира-2021/2022: мужчины
|
|
Страна
|
Очки
|
1. Себастьян Самуэльссон
|
Швеция
|
250
|
2. Эмильян Жаклен
|
Франция
|
243
|
3. Ветле Кристиансен
|
Норвегия
|
225
|
4. Кантен Фийон-Майе
|
Франция
|
212
|
5. Тарьей Бе
|
Норвегия
|
210
|
6. Эдуард Латыпов
|
Россия
|
199
|
7. Йоханнес Бе
|
Норвегия
|
188
|
8. Симон Дестье
|
Франция
|
179
|
9. Штурла Легрейд
|
Норвегия
|
155
|
10. Фабьен Клод
|
Франция
|
149
|
...
|
...
|
...
Общий зачет Кубка мира-2021/2022: женщины
|
|
Страна
|
Очки
|
1. Марта Ольсбу Ройселанн
|
Норвегия
|
276
|
2. Анна Сола
|
Белоруссия
|
238
|
3. Динара Алимбекова
|
Белоруссия
|
237
|
4. Эльвира Эберг
|
Швеция
|
219
|
5. Лиза Тереза Хаузер
|
Австрия
|
210
|
6. Ханна Эберг
|
Швеция
|
208
|
7. Дениза Херманн
|
Германия
|
194
|
8. Маркета Давидова
|
Чехия
|
193
|
9. Жюстин Бреза-Буше
|
Франция
|
175
|
10. Франциска Пройсс
|
Германия
|
160
|
...
|
...
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Кубок мира-2021/2022 по биатлону: календарь и результаты этапов, новости и обзоры гонок, общий зачет и Кубок наций, фото
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