Четвертый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Анси: основная информация

Ответы на часто задаваемые вопросы о предстоящих гонках во Франции.

Когда и где пройдет четвертый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону: дата и место проведения

С 16 по 19 декабря пройдет четвертый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону во французском Анси. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования и два масс-старта.

Анси — город, расположенный на востоке Франции. Его население составляет около 51 тысячи человек. Здесь могли пройти зимние Олимпийские игры-2018, но Анси проиграл в конкурсе за право стать хозяином турнира южнокорейскому Пхенчхану.

С 16 по 19 декабря синоптики обещают в Анси от +5 до +7 градусов Цельсия.

Текущими лидерами в общем зачете являются швед Себастьян Самуэльссон (у мужчин) и норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (у женщин).

Расписание гонок 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси : когда и где покажут трансляции

Видеотрансляции гонок четвертого этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Анси покажут в прямом эфире на matchtv.ru и Eurosport. «СЭ» также проведет их онлайн-трансляции на своем сайте.

Расписание гонок 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси (время московское):

16 декабря, 16.15. Спринт, женщины

17 декабря, 16.15. Спринт, мужчины

18 декабря, 15.00. Гонка преследования, женщины

18 декабря, 17.00. Гонка преследования, мужчины

19 декабря, 14.45. Масс-старт, женщины

19 декабря, 16.45. Масс-старт, мужчины

Состав сборной России на четвертый этап Кубка мира по биатлону в Анси

В состав сборной России по биатлону на 4-й этап Кубка мира-2021/2022 в Анси вошли следующие спортсмены:

мужчины — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын;

женщины — Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Эдуард Латыпов занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира на текущий момент со 199 очками — это лучший результат среди россиян.

В женском общем зачете самая высокая позиция у Ульяны Нигматуллиной — 13-я, 135 баллов.

Фавориты гонок 4-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси : прогнозы и коэффициенты

Главным фаворитом в мужском спринте на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Анси является норвежец Йоханнес Бе. На победу 28-летнего спортсмена букмекеры предлагают самые низкие коэффициенты — 4,50. Вероятность его успеха оценивается примерно в 22%. Другим претендентом на выигрыш в гонке называют шведа Себастьяна Самуэльссона. На него коэффициент составляет 5,50 (18% вероятности победы). Из россиян наибольшие шансы на триумф у Латыпова, коэффициент — 23,0.

У женщин самые высокие шансы на победу в спринте у шведки Эльвиры Эберг. На нее можно поставить с коэффициентом 3,50 (29% вероятности победы). Основной конкуренткой, по мнению аналитиков букмекерских компаний, является норвежка Марте Ольсбю-Ройселанн — коэффициент 7,00.

Общий зачет Кубка мира-2021/2022 по биатлону перед этапом в Анси: мужчины и женщины, лучшие из россиян

Перед стартом 4-го этапа Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Анси общие зачеты выглядят следующим образом:

Общий зачет Кубка мира-2021/2022: мужчины

Страна Очки 1. Себастьян Самуэльссон Швеция 250 2. Эмильян Жаклен Франция 243 3. Ветле Кристиансен Норвегия 225 4. Кантен Фийон-Майе Франция 212 5. Тарьей Бе Норвегия 210 6. Эдуард Латыпов Россия 199 7. Йоханнес Бе Норвегия 188 8. Симон Дестье Франция 179 9. Штурла Легрейд Норвегия 155 10. Фабьен Клод Франция 149 ... ... ...

Общий зачет Кубка мира-2021/2022: женщины

Страна Очки 1. Марта Ольсбу Ройселанн Норвегия 276 2. Анна Сола Белоруссия 238 3. Динара Алимбекова Белоруссия 237 4. Эльвира Эберг Швеция 219 5. Лиза Тереза Хаузер Австрия 210 6. Ханна Эберг Швеция 208 7. Дениза Херманн Германия 194 8. Маркета Давидова Чехия 193 9. Жюстин Бреза-Буше Франция 175 10. Франциска Пройсс Германия 160 ... ... ...

Кубок мира-2021/2022 по биатлону: календарь и результаты этапов, новости и обзоры гонок, общий зачет и Кубок наций, фото