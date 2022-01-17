Перепутала «лежку» и «стойку». Самая обидная ошибка в карьере Дарьи Домрачевой

Будущая олимпийская чемпионка допустила фантастический просчет на огневом рубеже, а белорусская почта увековечила ее оплошность на марке.

В карьере любого спортсмена, даже самого топового, найдется место для того, что на английском языке называют epic fail — сокрушительный провал. И причину этого звезда иногда не может объяснить даже себе. Вот Дарья Домрачева из Белоруссии — настоящая легенда мирового биатлона, обладательница кучи титулов, в том числе четырех золотых олимпийских медалей. Но был и у нее такой эпизод, вспоминать о котором звезде наверняка не хочется. Но мы все же напомним.

Сезон-2008/09, этап Кубка мира в немецком Оберхофе. 11 января состоялся женский масс-старт. Первую стрельбу 22-летняя Дарья, которая еще не завоевала свои главные титулы и не знала, что станет супругой самого короля биатлона Уле Эйнара Бьорндалена, провела отлично — ноль промахов и место в лидирующей группе. А вторую стрельбу она почему-то решила провести стоя. А надо было лежа. Перепутала, несмотря на разные размеры мишеней. Подвело ее и то, что она стреляла с первой установки. Будь она окружена соперницами, то, вероятно, поняла бы, что ошиблась. А так узнала об этом она слишком поздно. Разумеется, ей засчитали пять промахов. Не видя смысла продолжать борьбу, она решила сняться с гонки. Шок белорусского тренерского штаба легко понять. Надежда на медаль, а то и на победу обернулась катастрофой из-за нелепой случайности, из-за ошибки, предсказать которую было невозможно.

Любопытно, что после этого досадного эпизода у Дарьи произошел некоторый всплеск результатов и она несколько раз кряду попадала на подиум в гонках Кубка мира. Сама спортсменка связи в этом не видела.

Дарья Домрачева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Не сказала бы, что та ошибка стала причиной последовавших за ней нескольких призовых мест, — говорила она тогда. — Да, это был огромный стресс, после которого действительно нужно было реабилитироваться, прежде всего в своих глазах. Но призовые места в январе не назову следствием именно той ситуации. Считаю, результат — это итог проделанной работы, а не испытанных стрессов».

После такой неудачи сложно прийти в себя, не проявив сильный характер. Домрачева рассказала, что ей помогает в этом. «Каждый старт — это своеобразная внутренняя работа, — отметила спортсменка. — Лучшая тренировка характера — это когда соревнуешься прежде всего с собой, исправляя предыдущие ошибки. Это как в знаменитой фразе: «Победишь себя — победишь других».

Марка

Курьезы в биатлоне на самом деле не редкость. Один из самых «свежих» многие наверняка еще помнят — Эдуард Латыпов перепутал створы на финише и вместо второго места стал только седьмым. Было много всякого. Будущий супруг Дарьи похожим образом в том же сезоне-2008/09 ошибся схожим с Латыповым образом, пойдя по неверному пути на чемпионате мира в Пхенчхане. Его сначала даже дисквалифицировали, но затем вернули выигранное им золото. Мартен Фуркад забыл использовать запасной патрон в эстафете и отправился на штрафной круг.

Еще один француз Рафаэль Пуаре по старым правилам не выложил патроны в блюдце, а начал сразу стрелять. Из-за этого дисквалифицировали всю эстафетную команду. Евгений Гараничев не заметил закрывшуюся мишень и пробежал лишний штрафной круг, чем лишил себя шансов на медаль ЧМ-2019. Наконец, Магдалена Форсберг на спринте в словацком Осрблье без единого промаха расстреляла... чужую мишень, за что получила 10 минут штрафа и 95-ю позицию вместо первой.

Почтовые марки.

Фейлов, как видим, хватало во все времена, причем грубо ошибались даже самые легендарные стреляющие лыжники. Но в случае с Домрачевой ее конфуз увековечен на почтовой марке, что делает этот инцидент уникальным. Постаралась белорусская почта. К Олимпиаде 2010 года в Ванкувере она выпустила марки, посвященные зимним видам спорта. И почему-то художник выбрал для картины именно тот эпизод, где Дарья по ошибке стреляла стоя, хотя у нее даже в тот момент в карьере были гораздо более приятные моменты, которые можно было показать болельщикам и филателистам. Но запечатлели именно этот.

К слову сказать, «Белпочта», стремясь популяризировать белорусский спорт перед Играми в Канаде, опростоволосилась не меньше. И если выбор изображения для биатлонной марки можно назвать просто странным, то хоккейная марка — откровенный ляп. А иначе и нельзя назвать то, что изображено на ней: хоккеисту сборной Белоруссии противостоит игрок в форме «Монреаль Канадиенс». Представить себе матч этих команд очень сложно. Кроме того, фристайлист на другой марке оказался украинцем Энвером Аблаевым. Очевидно, что художник хотел как лучше, а получилось...

Новые ошиб ки

И в дальнейшем Домрачева попадала в не очень приятные курьезные ситуации. Так, в 2010 году в Оберхофе она трижды выстрелила по чужой мишени. Затем спохватилась и начала стрельбу уже по своей установке, но попала лишь раз. А в 2015 году в Ханты-Мансийске она чуть не повторила свой «подвиг». Спасли ее российские болельщики. В гонке преследования белоруска пришла на вторую стрельбу. Позади нее была Кайса Мякяряйнен. Белоруска, в отличие от финки, готовилась стрелять стоя, и очень зря. В таком случае ее ждало был повторение той самой знаменитой ошибки. Но на этот раз ей помогли зрители, которые подсказали ей, что нужно лечь. Тренерам, если кто не знает, делать этого нельзя — общение со спортсменом на огневом рубеже запрещено правилами.

«Сегодняшнюю победу я бы хотела разделить с болельщиками из Ханты-Мансийска, которые буквально спасли меня, — отметила она. — Я чуть было не стала стрелять стоя, снова перепутав, как это было несколько лет назад в Оберхофе. Я уже почти приготовилась к «стойке», как услышала крики: «Даша, лежа, лежа!» Если бы не мои поклонники, то, возможно, этой победы не было бы. Счастливая и очень памятная гонка для меня».

Ту гонку Дарья в итоге выиграла, что помогло ей завоевать Большой хрустальный в острой борьбе с Кайсой (1094 на 1047 очков). Если бы не «помощь зала» на российском этапе, то не было бы и победы в общем зачете Кубка мира — первой и единственной за период выступлений белорусской спортсменки.