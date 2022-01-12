«Смотрим в протокол и видим: я еще не вернулась». Миронова выдала лучший спринт в сезоне, но вопросы остались
Женщины. Спринт
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 19.45,2 (0 промахов)
2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 21,6 (0)
3. Доротея Вирер (Италия) — 29,7 (0)
4. Динара Алимбекова (Белоруссия) —30,2 (0)...
8. Светлана Миронова (Россия) — 50,9 (0)...
18. Валерия Васнецова (Россия) — 1.19,9 (0)...
20. Кристина Резцова (Россия) — 1.21,1 (2)...
35. Ирина Казакевич (Россия) — 1.43,3 (1)...
47. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.06,4 (2)
27-летняя Светлана Миронова впервые в сезоне попала в десятку в спринте. До этого ее лучшим результатом была 20-я позиция, а, например, неделю назад в Оберхофе она стала 33-й.
Другое дело, что в Рупольдинге россиянка обошлась без промахов, но даже при таких раскладах не могла претендовать на медаль. Все дело в ходе — у нее только 20-е время. Отставание от Эльвиры Оберг — 51,4. Это очень много. Хотя все мы помним, как в позапрошлом сезоне Миронова часто была одним из лидеров на лыжне. Не забыла об этом и Светлана, поэтому настроение после спринта у нее было двоякое.
Хотелось бы подтянуть последний круг
— Лихо вы сегодня на рубеже, — начали мы в микст-зоне с позитива.
— Сегодня была идеальная стрельба. Два нуля! Конечно, я довольна!
— Это лучшая гонка в сезоне?
— Нет, я уже была восьмой в преследовании. И тогда, в Анси, мне кажется, бежала сильнее. Сейчас было тяжеловато именно ходом. Хотелось бы подтянуть последний круг. Думаю, там было очень большое западение (действительно на втором круге у Светланы десятое время, а на третьем — 32-е. — Прим. «СЭ»).
— Вас больше радует стрельба или расстраивает, что даже с нулями вы только восьмая?
— Знаете, вот одно компенсируется другим.
— После этого спринта можно сказать, что Светлана Миронова возвращается?
— Пока еще нет. Если мы посмотрим в протокол, то увидим: я еще не вернулась. Хотя, безусловно, по ощущениям я куда сильнее, чем на старте сезона.
— После Рупольдинга станет известен олимпийский состав. Задумываетесь об этом?
— Да все посленовогодние этапы важны. Все-таки судить будут не по одной гонке. Нужно быть в хорошей форме. Причем не просто для того, чтобы отобраться в Пекин. Важно выступать здорово именно там.
Я психологически очень устойчива
— Вас напрягают новости из Пекина? Искусственный снег, дикий ветер, песок, морозы...
— Меня это совсем не беспокоит просто в силу того, что я сейчас от вас впервые об этом слышу. Поеду туда с конкретной целью, поэтому не вижу смысла обращать внимание на какие-то новости. Обстоятельства не имеют особого значения.
— То есть вы специально абстрагировались от всех новостей касательно Олимпиады?
— Да я вообще такой человек, который не читает ни новости, ни комментарии. Для чего? Это ведь может меня выбивать, разрушать. Я психологически очень устойчива, но тем не менее. Да и неинтересно.
— Просто предупрежден — значит вооружен. Я думал, важно иметь представление о месте, в котором будешь выступать.
— У нас будет время, чтобы там адаптироваться. Мы ведь едем заранее. И вот фактическая информация важнее, чем новости и размышления о них сейчас.
— После случая с Эдуардом Латыповым у вас нет паранойи по поводу ковида?
— А от этого никто не застрахован. Если ходить и переживать, то еще сильнее будешь притягивать к себе неприятности. Психосоматика — очень сильная вещь. Поэтому зацикливаться точно не стоит. Просто соблюдать элементарные меры безопасности — и все будет в порядке.