«Смотрим в протокол и видим: я еще не вернулась». Миронова выдала лучший спринт в сезоне, но вопросы остались

Светлана — восьмая с идеальной стрельбой.

Женщины. Спринт

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 19.45,2 (0 промахов)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 21,6 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — 29,7 (0)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) —30,2 (0)...

8. Светлана Миронова (Россия) — 50,9 (0)...

18. Валерия Васнецова (Россия) — 1.19,9 (0)...

20. Кристина Резцова (Россия) — 1.21,1 (2)...

35. Ирина Казакевич (Россия) — 1.43,3 (1)...

47. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.06,4 (2)

27-летняя Светлана Миронова впервые в сезоне попала в десятку в спринте. До этого ее лучшим результатом была 20-я позиция, а, например, неделю назад в Оберхофе она стала 33-й.

Другое дело, что в Рупольдинге россиянка обошлась без промахов, но даже при таких раскладах не могла претендовать на медаль. Все дело в ходе — у нее только 20-е время. Отставание от Эльвиры Оберг — 51,4. Это очень много. Хотя все мы помним, как в позапрошлом сезоне Миронова часто была одним из лидеров на лыжне. Не забыла об этом и Светлана, поэтому настроение после спринта у нее было двоякое.

Хотелось бы подтянуть последний круг

— Лихо вы сегодня на рубеже, — начали мы в микст-зоне с позитива.

— Сегодня была идеальная стрельба. Два нуля! Конечно, я довольна!

— Это лучшая гонка в сезоне?

— Нет, я уже была восьмой в преследовании. И тогда, в Анси, мне кажется, бежала сильнее. Сейчас было тяжеловато именно ходом. Хотелось бы подтянуть последний круг. Думаю, там было очень большое западение (действительно на втором круге у Светланы десятое время, а на третьем — 32-е. — Прим. «СЭ»).

— Вас больше радует стрельба или расстраивает, что даже с нулями вы только восьмая?

— Знаете, вот одно компенсируется другим.

— После этого спринта можно сказать, что Светлана Миронова возвращается?

— Пока еще нет. Если мы посмотрим в протокол, то увидим: я еще не вернулась. Хотя, безусловно, по ощущениям я куда сильнее, чем на старте сезона.

— После Рупольдинга станет известен олимпийский состав. Задумываетесь об этом?

— Да все посленовогодние этапы важны. Все-таки судить будут не по одной гонке. Нужно быть в хорошей форме. Причем не просто для того, чтобы отобраться в Пекин. Важно выступать здорово именно там.

Я психологически очень устойчива

— Вас напрягают новости из Пекина? Искусственный снег, дикий ветер, песок, морозы...

— Меня это совсем не беспокоит просто в силу того, что я сейчас от вас впервые об этом слышу. Поеду туда с конкретной целью, поэтому не вижу смысла обращать внимание на какие-то новости. Обстоятельства не имеют особого значения.

— То есть вы специально абстрагировались от всех новостей касательно Олимпиады?

— Да я вообще такой человек, который не читает ни новости, ни комментарии. Для чего? Это ведь может меня выбивать, разрушать. Я психологически очень устойчива, но тем не менее. Да и неинтересно.

— Просто предупрежден — значит вооружен. Я думал, важно иметь представление о месте, в котором будешь выступать.

— У нас будет время, чтобы там адаптироваться. Мы ведь едем заранее. И вот фактическая информация важнее, чем новости и размышления о них сейчас.

— После случая с Эдуардом Латыповым у вас нет паранойи по поводу ковида?

— А от этого никто не застрахован. Если ходить и переживать, то еще сильнее будешь притягивать к себе неприятности. Психосоматика — очень сильная вещь. Поэтому зацикливаться точно не стоит. Просто соблюдать элементарные меры безопасности — и все будет в порядке.