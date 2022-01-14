Резцова снова вытаскивает всю сборную. Без Кристины наша команда выглядит жутко

У России — бронза в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Женщины. Эстафета 4 х 6 км

1. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 1:10.50,0

2. Швеция (Юханна Скоттхайм, Стина Нильссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон) — 35,1

3. Россия (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова) — 1.12,2

4. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Хильдебранд, Дениза Херманн) — +01.26,6

5. Белоруссия (Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — +01.27,8

6. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Федерика Санфилиппо) — +01.28,4

Уже после стойки на первом этапе было четкое ощущение: ничего хорошего в этой эстафете нам не светит. Валерия Васнецова взяла два доппатрона и отстала от лидеров почти на полминуты. С учетом того, что скорость — не сильное место нашей команды, а условия в Рупольдинге не способствуют массовым залетам, рассчитывать оставалось только на чудо.

Увы, третий круг нашей забойщицы практически не оставил надежд даже на него. Васнецова проиграла еще 20 секунд и финишировала 17-й. Валерия не справилась со своим этапом. И вряд ли это можно списать на падение на первом круге. С последующей «лежкой» она разобралась отлично. А вот потом — накрыло.

Браво, Кристина

Миронова ситуацию не спасла. Промах на «лежке», промах на «стойке». Разрывы остались теми же. Причем Светлана, как и ее подруга по команде на первом этапе, просела на последнем круге. Уходила наша спортсменка со второго рубежа восьмой, финишировала десятой. Проиграла, например, китаянке. Это, конечно, никуда не годится.

Казакевич отыграла позицию, но по времени отлетела от лидеров еще дальше. Провальным снова оказался последний круг.

Резцова уходила в погоню седьмой, с 45-секундным отставанием от третьего места. Однако вскоре после «лежки» была уже третьей! Кристина отработала идеально, а вот соперницы затряслись. Один доппатрон на «стойке» никак не помешал ей привезти команду на пьедестал. Просто браво.

Шашилов прячется от СМИ

Итак, что мы имеем. Россия в эстафете, главной нашей медальной надежде на Олимпиаде, выступала боевым составом. Норвежки бежали без Тириль Экхофф, шведки — без сестер Оберг. И три из четырех наших спортсменок, мягко говоря, не убедили. Каждая промахивалась. Каждая «умирала» на последнем круге. Что было бы без Резцовой — страшно представить.

Ситуация крайне тревожная. Ульяна Нигматуллина не в форме. Резерва, который стучался бы в двери основы, не видно. Не видно и Михаила Шашилова. Старшего тренера сборной за эти несколько дней в Рупольдинге я не встретил ни разу. Будем считать, он подгоняет спортсменок где-то по трассе и принципиально за километр обходит микст и зону финиша.

Единственное светлое пятно, хоть и очень яркое, — Кристина Резцова. Достаточно ли этого на всю женскую сборную в преддверии Олимпиады? Не уверен.