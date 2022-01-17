«Шашилов — человек слова, вы его не знаете». Казакевич вступилась за своего тренера, и это круто

Биатлонистка сборной России — о тренере женской сборной, который переживает тяжелые времена.

Михаил Шашилов переживает один из самых тяжелых периодов в карьере. Вокруг него много слухов — вы точно читали или слышали. Не будем сейчас разбирать, какие из них правдивые, а какие нет. Это не та история, в которой имеет смысл копаться за две недели до отъезда на Олимпийские игры.

Давайте о другом. О реакции его ученицы Ирины Казакевич. В непростой ситуации она встала за тренера горой. Кто-то пересылает компрометирующие видосы, кто-то отмалчивается, кому-то просто параллельно, а Ирина защищает своего наставника. Публично — едва ли не единственная. И, даже если он не прав, ее поступок еще более ценный. Потому что быть с сильными и успешными легко. Не кидать человека, когда тот заблуждается и допускает осечки, — признак силы.

Он добрый и никогда не подведет

— В первую очередь хочу сказать, что Михаил Викторович — человек слова, — объясняла она специально для «СЭ» после преследования в Рупольдинге. — Я множество раз в этом убеждалась. За все наше время работы ни на секунду не засомневалась ни в нем, ни в нашем тренировочном процессе. Несмотря на все разговоры, которые гуляют вокруг него. У меня абсолютная вера в тренера. И это, как мне кажется, большая сила как для него, так и для меня. С виду Михаил Викторович — жесткий и неразговорчивый, но на самом деле он совсем другой. Просто вы его не знаете. Он добрый, может шутить и никогда не подведет.

Двигаюсь в правильном направлении

Кажется, такие слова способны растрогать даже такого сурового тренера, как Шашилов. И, может быть, дать ему заряд энергии на заключительный перед Пекином-22 этап подготовки.

Часто бывает, что в критические моменты тренер и спортсмен отдаляются. Все больше сквозит недоверие, появляются взаимные претензии. Зачастую они просачиваются в прессу. В этом смысле дуэт Шашилова и Казакевич образцовый.

Ирина сильно забуксовала еще на отборе. 10 промахов! Закончила во втором десятке. Но все равно поехала на Кубок мира. И на первом этапе страшно провалилась: 109-е место в индивидуалке, 79-е в спринте. Тренер, несмотря на критику со всех сторон, защищал ее и уверял, что это временные проблемы.

— Не знаю, у кого были сомнения по поводу моего нахождения на Кубке мира, — делится сейчас спортсменка. — У меня — никаких. Да, начало сезона не самое удачное, но я прекрасно понимала, сколько и как работала по ходу подготовительного периода, знала, что это даст результат. Какие-то временные неудачи бывают у всех, нужно просто их перетерпеть. Вот и я продолжала работать, набирала уверенности от гонки в гонке и уже в декабре чувствовала, что двигаюсь в правильном направлении.

— Но вас вполне могли сослать на Кубок IBU, а оттуда потом поди выберись.

— В Хохфильцене я выступила неплохо. По крайней мере, по критериям отобралась на январские этапы. Поэтому никаких сомнений не было. Ни у меня, ни у тренера.

Если в Швеции Шашилов заступался за ученицу, то в Германии — наоборот. Причем Ирина бьется не только на словах. В преследовании она поднялась с 35-го места на 14-е. Стала лучшей из наших. И явно попадает в олимпийский состав.

Не уверен, что Казакевич будет претендовать в Пекине на личные медали, и не знаю, продолжит ли ее тренер работу сборной в следующем сезоне. Но в одном уверен точно: она из тех, кто своих не бросает и на кого по-человечески можно положиться.

А это — важнее медалей.