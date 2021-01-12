Стартующий в среду шестой этап Кубка мира станет определяющим для наших биатлонистов в этом сезоне.

Воскресная победа в смешанной эстафете здесь же, в Оберхофе, кого-то заставила всплакнуть от счастья, а других — подавиться критикой. Сюжет получился достойным голливудской мелодрамы, и у каждого в квартете была своя история преодоления.

— Ульяна Кайшева начала оправдывать многолетний статус восходящей звезды;

— Светлана Миронова впервые в карьере совместила точную стрельбу и быстрый бег, проведя лучшую гонку в жизни;

— Александр Логинов вышел на гонку после смерти отца и всем все доказал;

— Эдуард Латыпов на финише вообще всех разметал, словно вспомнил, что по таланту его когда-то сравнивали с братьями Бе.

И вот теперь все эти люди будут бежать в Оберхофе второй этап подряд. И нам предстоит понять, была ли та победа единичным просветлением — или все-таки началом восхождения российского биатлона?

Ждем прорыва от Латыпова

Интереснее всего будет посмотреть в спринте на Латыпова и Миронову. Оба сейчас на подъеме и в великолепной физической форме. Светлана показывает свою лучшую скорость, и если получится обойтись в спринте хотя бы одним промахом, то это точно будет место в цветочной церемонии, а может быть, и на подиуме.

У Латыпова, как подметил старший тренер Юрий Каминский, пока никак не получается совместить скорость на трассе со стрельбой. Хотя Эдуард готов бежать на уровне мировой топ-10, и, возможно, даже лучше нынешнего Логинова. Первая в карьере победа плюс яркий финиш в эстафете могут дать Латыпову уверенность, которой ему не хватало. Хороший результат в спринте для него сейчас чуть ли не важнее всех в команде.

Получится — и у Эдуарда могут вырасти крылья. А там и эстафета, где ему уже почти гарантирована роль финишера. А вот если нет — есть риск опять скатиться в трясину середняков. Выбираться потом оттуда крайне сложно. Достаточно хотя бы у Евгении Павловой с Матвеем Елисеевым спросить.

Они выиграли Рождественскую гонку перед Новым годом, но в силу разных причин развить успех на следующем кубковом этапе не сумели. И если форма Елисеева по-прежнему вызывает вопросы, то Павлова вполне способна приятно удивить. В предыдущем в спринте в Оберхофе она была шестой — лучший результат в нашей команде и вообще в карьере. А уж в эстафете она точно сейчас незаменима.

Гербулову не отправят на Кубок IBU — она «включила девочку»

Несмотря на позитив после победы, проблем в команде тоже хватает. Особенно связанных с непродуманной системой отбора, из-за которой почти все спортсмены, приехавшие с «Ижевской винтовки», находятся в разобранном состоянии.

Пиком недопониманий стал демарш Натальи Гербуловой, которая после 87-го места в спринте попросила тренерский штаб отправить ее на Кубок IBU. Хотя, казалось бы, Гербулова потом и кровью заслужила свое место в основе по итогам Кубка России и теперь должна зубами за него цепляться.

Но все не так просто. Пока зарубежные соперники отдыхали и восстанавливались, наши рубились в Ижевске за места в сборной. И теперь та же Гербулова встала перед выбором: бесполезно болтаться на Кубке мира (за 80-е места не дают ни призовых денег, ни очков), либо за что-то бороться на Кубке IBU. Старший тренер Михаил Шашилов сказал, что Наташу успокоили, и просто она «включила девочку». Но на самом деле резон в ее словах есть.

Антон Бабиков на 74-м месте по итогам спринта и Лариса Куклина с «нулем» на 20-м — еще один печальный итог ижевского отбора. До новогодней паузы они были более конкурентоспособны. Но если у опытных спортсменов еще есть шанс постепенно вернуть оптимальное самочувствие, то с молодыми сложнее. Тут скорее можно надеяться на пополнение с Кубка IBU, первый этап которого пройдет в немецком Арбере параллельно с Оберхофом.

Там побежит Татьяна Акимова — и у нее есть все шансы запрыгнуть в состав на Антерсельву, а там и на чемпионат мира.

Расписание этапа Кубка мира

13 января. 16.30. Спринт, мужчины.

14 января. 16.30. Спринт, женщины.

15 января. 16.30. Эстафета, мужчины.

16 января. 16.45. Эстафета, женщины.

17 января. 14.30. Масс-старт, мужчины. 17.00. Масс-старт, женщины.

Сборная России

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова.