Этап надежды. В Оберхофе для российского биатлона — момент истины
Воскресная победа в смешанной эстафете здесь же, в Оберхофе, кого-то заставила всплакнуть от счастья, а других — подавиться критикой. Сюжет получился достойным голливудской мелодрамы, и у каждого в квартете была своя история преодоления.
— Ульяна Кайшева начала оправдывать многолетний статус восходящей звезды;
— Светлана Миронова впервые в карьере совместила точную стрельбу и быстрый бег, проведя лучшую гонку в жизни;
— Александр Логинов вышел на гонку после смерти отца и всем все доказал;
— Эдуард Латыпов на финише вообще всех разметал, словно вспомнил, что по таланту его когда-то сравнивали с братьями Бе.
И вот теперь все эти люди будут бежать в Оберхофе второй этап подряд. И нам предстоит понять, была ли та победа единичным просветлением — или все-таки началом восхождения российского биатлона?
Ждем прорыва от Латыпова
Интереснее всего будет посмотреть в спринте на Латыпова и Миронову. Оба сейчас на подъеме и в великолепной физической форме. Светлана показывает свою лучшую скорость, и если получится обойтись в спринте хотя бы одним промахом, то это точно будет место в цветочной церемонии, а может быть, и на подиуме.
У Латыпова, как подметил старший тренер Юрий Каминский, пока никак не получается совместить скорость на трассе со стрельбой. Хотя Эдуард готов бежать на уровне мировой топ-10, и, возможно, даже лучше нынешнего Логинова. Первая в карьере победа плюс яркий финиш в эстафете могут дать Латыпову уверенность, которой ему не хватало. Хороший результат в спринте для него сейчас чуть ли не важнее всех в команде.
Получится — и у Эдуарда могут вырасти крылья. А там и эстафета, где ему уже почти гарантирована роль финишера. А вот если нет — есть риск опять скатиться в трясину середняков. Выбираться потом оттуда крайне сложно. Достаточно хотя бы у Евгении Павловой с Матвеем Елисеевым спросить.
Они выиграли Рождественскую гонку перед Новым годом, но в силу разных причин развить успех на следующем кубковом этапе не сумели. И если форма Елисеева по-прежнему вызывает вопросы, то Павлова вполне способна приятно удивить. В предыдущем в спринте в Оберхофе она была шестой — лучший результат в нашей команде и вообще в карьере. А уж в эстафете она точно сейчас незаменима.
Гербулову не отправят на Кубок IBU — она «включила девочку»
Несмотря на позитив после победы, проблем в команде тоже хватает. Особенно связанных с непродуманной системой отбора, из-за которой почти все спортсмены, приехавшие с «Ижевской винтовки», находятся в разобранном состоянии.
Пиком недопониманий стал демарш Натальи Гербуловой, которая после 87-го места в спринте попросила тренерский штаб отправить ее на Кубок IBU. Хотя, казалось бы, Гербулова потом и кровью заслужила свое место в основе по итогам Кубка России и теперь должна зубами за него цепляться.
Но все не так просто. Пока зарубежные соперники отдыхали и восстанавливались, наши рубились в Ижевске за места в сборной. И теперь та же Гербулова встала перед выбором: бесполезно болтаться на Кубке мира (за 80-е места не дают ни призовых денег, ни очков), либо за что-то бороться на Кубке IBU. Старший тренер Михаил Шашилов сказал, что Наташу успокоили, и просто она «включила девочку». Но на самом деле резон в ее словах есть.
Антон Бабиков на 74-м месте по итогам спринта и Лариса Куклина с «нулем» на 20-м — еще один печальный итог ижевского отбора. До новогодней паузы они были более конкурентоспособны. Но если у опытных спортсменов еще есть шанс постепенно вернуть оптимальное самочувствие, то с молодыми сложнее. Тут скорее можно надеяться на пополнение с Кубка IBU, первый этап которого пройдет в немецком Арбере параллельно с Оберхофом.
Там побежит Татьяна Акимова — и у нее есть все шансы запрыгнуть в состав на Антерсельву, а там и на чемпионат мира.
Расписание этапа Кубка мира
13 января. 16.30. Спринт, мужчины.
14 января. 16.30. Спринт, женщины.
15 января. 16.30. Эстафета, мужчины.
16 января. 16.45. Эстафета, женщины.
17 января. 14.30. Масс-старт, мужчины. 17.00. Масс-старт, женщины.
Сборная России
Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.
Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова.
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