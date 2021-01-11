26-летний россиянин Эдуард Латыпов на последнем этапе разделался с французом и норвежцем — и принес команде долгожданное золото. Как ему это удалось, объяснил бывший тренер сборной России.

На протяжении двух сезонов тренеры Анатолий Хованцев и Артем Истомин постоянно говорили о потенциале Латыпова. После неудачных гонок Эдуарда они призывали к терпению и сетовали, что пока спортсмену просто не удается реализоваться на соревнованиях, хотя возможности у парня огромные. В воскресной смешанной эстафете мы наконец увидели, о чем говорили специалисты. Латыпов на пару с борющимся за Большой хрустальный глобус Лагрейдом настиг двукратного чемпиона мира Кентена Фийона-Майе, потом они отцепили француза, а уже на финише Эдуард красиво разобрался и с норвежцем. Как тут не позвонить Хованцеву, два года руководившему российским биатлоном и все это время ждавшему от спортсмена из Башкортостана чего-то подобного?

Эдуард может стабильно входить в топ-10 Кубка мира по скорости

— Для меня такой финиш Латыпова не шок, — отрезал Хованцев. — Он просто показал, на что способен. Мы недавно встречались с Виктором Никитиным — главным тренером сборной Башкортостана. Конечно, он тоже спрашивал про Эдуарда. Я напомнил ему, что Латыпов показал хороший результат на снегу, когда биатлонисты выступали с лыжниками. Плюс потом он, даже несмотря на три промаха, очень здорово выступил на контрольной тренировке в Хантах — это я уже видел лично. Мне кажется, его нужно было немного придержать перед этапами. И тогда в ноябре — декабре он был бы посвежее и показывал бы куда более высокие результаты.

Так вот, Никитину перед праздниками я сказал, что, если Эдуарду дадут на сборе на Хмелевских озерах выдохнуть, не будут нагружать сильно, по скорости он будет в порядке. И мы видим, что ногами Латыпов сейчас хорош. Ходом он может стабильно входить в топ-10. Вопрос теперь только в качестве стрельбы. Он должен устаканиться психологически, успокоиться. Такой этап в смешанной эстафете — это не чудо, а обычный для него результат. Другое дело, что ему самому нужно в это поверить. Эдуарду не нужно выжимать из себя все резервы, чтобы выступать вот так, он может стабильно делать это. Главный вопрос в психологии. И в умении чуть лучше чувствовать свой организм, самому понимать, когда правильнее отдохнуть.

Логинов есть Логинов, на ЧМ он будет в своей лучшей форме

— Латыпов вас не удивил своим этапом. А кто удивил?

— Миронова. Впервые в эстафете она не взяла ни единого патрона. Отменный этап. Что касается Логинова, то я с самого начала сезона не устаю повторять: к чемпионату мира он подойдет в своей лучшей форме. Даже в воскресенье, на фоне трагедии в семье, он хорошо бодался с Дале и по доппатронам провел лучшую эстафету в сезоне.

— В личных гонках, исходя из результатов этого сезона, на чемпионате мира он будет претендовать на медаль?

— Логинов остается Логиновым. У Александра есть уникальная черта характера: как бы плохо и тяжело ни было, он умеет собраться на самый ответственный старт. Надо знать и видеть, как он к этому подходит. И нужно просто постараться не помешать ему.

— На что еще нам надеяться в Поклюке?

— Акимова точно усилит команду. И главная надежда женской сборной — эстафета. Там реально бороться за медали. Так было и в прошлом сезоне, но неудачная стрельба выбрасывала нас из тройки призеров. По обидным четвертым местам проездили весь прошлый год.

Понятно, что можем рассчитывать на подиум в смешанной и мужской эстафетах. У ребят три участника очевидны: Логинов, Латыпов и Елисеев. А вот по четвертому надо смотреть. Очень важно, чтобы им был стабильный стрелок. Как, например, Кирилл Стрельцов. Если у него хорошее функциональное состояние, он точно будет претендентом на эстафету. При этом в идеале надо накатывать четвертого уже сейчас.

— От Латыпова теперь тоже будут ждать чудес.

— Не все так сразу. Для него в какой-то степени определяющим будет следующий этап Кубка мира. Если он утвердится в хорошей работе на рубеже и закрепит недавние успехи, это будет сильно в плюс. При этом сейчас хорошее время. Просматривается, что норвежская и шведская команды пока в некоторой яме. Скорее всего, потому что они не использовали высоту перед Оберхофом. Но это не наши проблемы, наоборот, нам надо пробовать брать свое.

К тому же по сравнению с двумя сезонами, что я был главным тренером, сейчас гораздо лучше работает сервис-бригада. Вспомните прошлогодний этап в Анси — просто катастрофа. Единственный просвет — Катя Юрлова-Перхт. Заехала в топ-6 в масс-старте. Но она бежала не на наших лыжах.

— На австрийских?

— Скорее всего.

Работа

— С нынешним тренерским штабом вы на связи?

— Нет.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Сейчас в Уфе. В среду первый отборочный старт юношей на первенство мира. Работаю с одним спортсменом, его зовут Павел Ляшок. До весны, скорее всего, никаких изменений по работе у меня не будет. А дальше посмотрим.

Ближайшие этапы Кубка мира

13-17 января. Оберхоф (Германия)

21-24 января. Антерсельва (Италия)

27-31 января. Чемпионат Европы в Душники-Здруе (Польша)

10-21 февраля. Чемпионат мира в Поклюке (Словения)