Но если мужская команда растет, то в женской Кристина — единственное светлое пятно.

Этап Кубка мира в Анси. Масс-старт

Мужчины

1. Эмильян Жаклен (Франция) — 35.54,8 (1)

2. Кантен Фийон-Майе (Франция) —3,5 (2)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 10,3 (1)

4. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 15,6 (0)

5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 16,4 (1)

6. Йоханнес Кюн (Германия) — 17,7 (1)...

12. Эдуард Латыпов (Россия) — 49,3 (3)...

15. Александр Логинов (Россия) — 1.03,4 (4)

22. Александр Поварницын (Россия) — 1.30,4 (2)...

25. Карим Халили (Россия) — 1.34,6 (3)

26. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.14,8 (6)



Женщины

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.21,7 (2)

2. Жюли Симон (Франция) —10,7 (2)

3. Кристина Резцова (Россия) — 12,1 (2)

4. Доротея Вирер (Италия) — 13,3 (1)

5. Йессика Ислова (Чехия) — 13,9 (0)

6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 19,3 (2)

7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 28,2 (1)...

18. Светлана Миронова (Россия) — 1.45,1 (3)...

29. Ирина Казакевич (Россия) — 4.21,9 (7)

В биатлоне завершилась первая треть олимпийского сезона. После четвертого этапа Кубка мира стреляющие лыжники берут рождественскую паузу, и вновь крупные старты мы увидим уже в новом, 2022 году. На перерыв российские болельщики уходят в хорошем настроении: у мужчин феерит Эдуард Латыпов, в женской команде всерьез вышла в статус лидера сборной Кристина Резцовой. Только успехи Латыпова выглядят логичным продолжением работы всей команды Юрия Каминского, а медаль Резцовой в масс-старте — это скорее приятное исключение в проблемах Михаила Шашилова и его подопечных.

Успехи Резцовой доказывают провал планов Шашилова

Строго говоря, наставником Кристины Резцовой главного тренера женской сборной России Михаила Шашилова можно назвать весьма условно. Работающий сейчас с Болгарией Виталий Норицын подтвердил, что продолжает курировать работу Резцовой-младшей и сейчас, хотя прежде была информация только о предсезонных сборах. Кристина следует планам Норицына, который помогает ей по доброте душевной и даже денег с нее не просит. Возможно, Резцова решит поделиться с ним частью призовых денег, поскольку СБР платить ему из-за статуса тренера иностранной команды не собирается. Для наших чиновников успехи Кристины связаны с Шашиловым, а ему в плюс можно отметить разве что выданный девушке аванс. Другие наши тренеры после того, как возглавляли сборную, часто даже не замечали тех, кто не проходил вместе с ним предсезонную подготовку. Резцовой дали шанс, и она им воспользовалась сполна, причем бронза масс-старта не выглядит случайностью и пределом ее возможностей.

Не тренировалась летом с остальной сборной и Ульяна Нигматуллина. Экс-Кайшева работала со своим мужем Ильшатом Нигматуллиным, бывшим лыжником, а ныне личным тренером Ульяны. Не сказать, что он помог ей набрать очень высокую скорость, так что в профильном виде Нигматуллиной еще есть где прибавлять. С другой стороны, о пике формы в ее случае никто и не говорит, Ильшат уверяет, что к февралю она будет в гораздо лучшем состоянии. Налаживается у 27-летней представительницы Удмуртии и стрельба, что позволяет рассчитывать минимум на топ-10. Она точно вторая после Резцовой по готовности, а вот дальше поводов для оптимизма мало. Светлана Миронова постепенно обретает себя, но проблемы еще остаются. Небольшой взлет Ирины Казакевич закончился очередным витком кризиса, а Валерия Васнецова крайне нестабильна, чтобы рассчитывать на нее в эстафете. Лариса Куклина и сама все про себя понимает и уже купила билеты в Ижевск.

Куклину заменят в январе на Шевченко

Показательно, что Куклина единственная тренировалась от и до по конспектам Шашилова, и привело это девушку к двум подряд пропускам гонки преследования и путевке на Кубок России. Понятное дело, что сразу все девушки бежать на максимум своих возможностей не могут, да вряд ли это и нужно в декабре. Но есть ли надежда на успешный Пекин, когда у Шашилова нет анализа ошибок и сил их в принципе признавать? Он цепляется за любой повод для позитива и жалуется на зацикленность прессы на неудачах. Его реплика о том, что корреспонденту лучше сначала самому выйти на огневой рубеж, прежде чем задавать вопросы, лучше всего демонстрирует характер специалиста. Ладно хоть он все-таки принял решение позвать разрывающую Кубок IBU Анастасию Шевченко вместо Куклиной. Хотя не будь он личным тренером Казакевич, Ирина также ехала бы сейчас в Ижевск.

Совсем другой уровень рефлексии демонстрирует Юрий Каминский. Не даром его работу отметил и Вольфганг Пихлер. Каминский, напротив, советует не хвалить раньше времени того же Даниила Серохвостова. Парень талантлив, но ему не хватает стабильности и профессионализма грамотно подходить к тренировочному процессу (опять же со слов главного тренера нашей сборной). Юрий собрал очень боеспособную шестерку, которая если с таким же рвением подойдет к последним предолимпийским этапам Кубка мира, то мы и правда сможем рассчитывать на полную квоту в Пекине. Набрать кого нам точно будет. Помимо Эдуарда Латыпова и Александра Логинова периодически радуют и Серохвостов, и Александр Поварницын, и Василий Томшин. Еще не на пике физиологии, но восстанавливает кондиции прошлого года Карим Халили. И ведь в резерве есть Антон Бабиков и Максим Цветков!

Латыпов увереннее Логинова — у него меньше психологических проблем

Претензия к Каминскому может быть только одна. Почему на первых этапах мы смотрели не на готовых биться за каждую позицию Томшина, Серохвостова и Поварницына, а на Евгения Гараничева с Матвеем Елисеевым? Неужели лучшая готовность молодых в сравнении с ветеранами не была очевидна еще по итогам предсезонных сборов? Героев прошлого мы, похоже, из олимпийской битвы уже точно вычеркиваем, поскольку и на Кубке IBU Гараничев с Елисеевым не впечатляют. Итоговый состав на Пекин СБР объявит в середине января, так что шансы показать себя будут у ребят еще в гонках Рупольдинга и Антхольца. И это будет приятный, но сложный выбор. Спокойно спать могут разве что Латыпов и Логинов, так что из минимум шести человек нужно отсеивать троих. А с такой формой молодежи это как резать по живому.

Между Эдуардом и Александром тем временем завершилась плавная рокировка, и бремя лидерства на себя перенимает теперь Латыпов. Он еще в конце прошлого сезона заявил о себе как о мощном финишере. В этом году мы видим уже по-настоящему чемпионскую уверенность и реальную силу бежать наравне с норвежцами и шведами. Перед гонкой масс-старта он был в пяти очках от первой строчки общего рейтинга и наверняка сохранит свою высокую позицию. Логинов не может решить трудности со стрельбой из положения стоя, которые явно идут у чемпиона мира из головы. Порой складывается ощущение, что ему и не сильно хочется выделяться. Побеждать, чтобы снова поднять вой Себастьяна Самуэльссона? У Латыпова темных пятен в биографии нет, а вместе с тем гораздо больше решимости доказывать свой элитный статус в спорте.