Латыпов снова в медалях! Эдуард очень хорош на трассе, но к стрельбе есть вопросы

Преследование хуже спринта, но общий уровень команда выдержала.

Биатлон. Анси (Франция). Кубок мира

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 30.58,3 (0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) —16,1 (2)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) —16,2 (0)...

8. Карим Халили (Россия) — 1.18,6 (0)...

12. Александр Поварницын (Россия) — 01.36,0 (1)...

18. Александр Логинов (Россия) — 1.59,0 (4)...

25. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.51,2 (6)...

35. Василий Томшин (Россия) — 3.31,9 (5)



Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.27,0 (2)

2. Жюли Симон (Франция) —4,2 (1)

3. Ханна Эберг (Швеция) — 11,6 (2)...

8. Светлана Миронова (Россия) — 52,0 (1)

9. Кристина Резцова (Россия) — 52,4 (3)...

26. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.21,0 (3)...

28. Ирина Казакевич (Россия) — 2.22,0 (2)...

47. Валерия Васнецова (Россия) — 3.55,7 (6)

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону сборная России снова в медалях! Серебряным призером в мужском преследовании стал Эдуард Латыпов, который стартовал по итогам вчерашнего спринта вторым. Латыпову удалось удержать свое высокое место, хотя и не без проблем наш лидер прошел огневые рубежи. Порадовали и другие россияне, а также женская сборная.

Пусть и не в борьбе за церемонию награждения, но в битве за кубковые очки и попадание в масс-старт выступили неплохо и вновь подарили надежду на преодоление проблем начала сезона.

Латыпов снова чудит с последней стрельбой

Давайте уже зафиксируем — лидер российского биатлона больше не Александр Логинов, а Эдуард Латыпов. В плане шоу, которое ему удается делать как на биатлонной трассе, так и за ее пределами, Эдуард и раньше сильно превосходил закрытого и неразговорчивого Логинова. К тому же Александра по понятным причинам не сильно любят за рубежом. Латыпов за собой темного шлейфа не имеет, много шутит и дает яркие интервью.

Весело с ним как в плане стрельбы, так и особенно в контактных гонках на лыжне, и вот наконец-то по результатам Латыпов уже серьезно выше Логинова. Прямо сейчас Эдуард выступает примерно на одном уровне с мировыми лидерами, и разве что некоторые проблемы со стойкой мешают ему выигрывать. Долгая изготовка, прицелка и промахи. Отставание от победившего француза сформировалось как раз на огневых позициях. И только чудеса в финишном створе помогли ему сохранить серебро в битве с норвежцем Кристиансеном.

Александр Логинов бодро начал, но когда началась стрельба с положения стоя, уверенность в себе у чемпиона мира традиционно уже ушла. Здорово пробежали Александр Поварницын с Каримом Халили. Их успех важен не только для попадания в масс-старт, но и для преодоления озвученного критерия отбора на этапы Кубка мира в январе. Для этого нужно быть в тридцатке лучших общего зачета или в топ-20 личных гонок.

В условиях высокой конкуренции немного задохнулся Даниил Серохвостов. По ходу он восьмой, только есть ощущение, что парень не рассчитал свои силы, и высокая скорость на трассе в итоге обернулась штрафными кругами. Шесть промахов, есть над чем подумать и вспомнить слова критики от Юрия Каминского. «Было тяжело стрелять, не смог собраться», — признает проблему и сам Серохвостов. Не удалось высоко подняться с 25-го места и Василию Томшину. На них смотрят с завистью Антон Бабиков с Максимом Цветковым, разрывающие Кубок IBU.

Миронова выдала лучшую стрельбу в карьере

Кристина Резцова продолжает оставаться лучшей в российской сборной, хоть и не может справиться с эмоциями. Переизбыток желания мешает Резцовой сконцентрироваться, что напрямую влияет на стабильность на рубежах. Но тем удивительнее наблюдать за характером Кристины. Три промаха кряду отбросили бы практически любого, но не Резцову-младшую. Она вцепилась за результат и принялась догонять лидеров уже с 20-х позиций.

На лыжне, кстати, Резцова была первой среди наших и в 30 секундах от лидера. Финиш в десятке лучших с учетом всех сложностей для нее скорее успех, хотя вторую стрельбу она будет еще долго разбирать. И похоже, что не с Михаилом Шашиловым, а с Виталием Норицыным. Сегодня в интервью matchtv.ru он подтвердил, что и сейчас продолжает работать с россиянкой. Причем это не консультации, а полноценное сопровождение по сезону.

Так как с этого года Норицын тренирует Болгарию, за личного тренера Минспорт РФ ему не доплачивает. Норицын работает бесплатно, в связи с чем Дмитрий Губерниев предложил Резцовой делиться со своим наставником частью призовых. Сейчас Кристина 12-я в рейтинге Кубка мира, поэтому деньги от IBU она получает и правда неплохие. Следом за Кристиной в рейтинге идет Ульяна Нигматуллина (14-е место). Сегодня получилось не все, но в масс-старте она будет.

Как и Миронова, поднявшаяся на последнюю проходную строчку — 25-е место. По признанию самой Светланы, у нее в Анси лучшая в жизни стрельба. Чисто четыре рубежа она никогда не проходила, сегодня один промах с неплохой скоростью работы. Выше восьмого места она в этом сезоне еще не была, так что аккуратно, но надеемся на преображение экс-лидера сборной. Попала на флажке в масс-старт и Ирина Казакевич. Плохой день у Валерии Васнецовой, которая теперь рискует следом за Ларисой Куклиной ехать на «Ижевскую винтовку».