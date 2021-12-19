Немка устроила шоу промахов, а Резцова не дрогнула. Как наши биатлонистки впервые выиграли Олимпиаду

Удивительная история первого эстафетного олимпийского триумфа российских биатлонисток.

В начале 1990-х годов женский биатлон, по сути, еще делал первые шаги. В Кубке мира женщины начали соревноваться только в сезоне-1987/88. До этого они проводили гонки в рамках Кубка Европы. Именно в 1990 году в биатлон перешла бывшая лыжница Анфиса Резцова, которая сразу начала доминировать в новом для себя виде спорта, два раза подряд выиграв Большой хрустальный глобус. При этом со стрельбой порядок у нее был далеко не всегда. Свое она брала за счет большого преимущества в лыжном ходе, а для победы ей часто хватало даже половины точных выстрелов. Был случай, когда она семь раз промахнулась в индивидуальной гонке, но все равно победила. Но на Олимпиаде 1994 года у Резцовой начался серьезный регресс в результатах, который в итоге привел к уходу из биатлона. Однако на эстафету в Лиллехаммере она собралась и свою работу сделала четко.

Олимпиада

«Полный провал. Стреляли очень плохо», — так охарактеризовал двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов в эфире канала РТР перед стартом эстафетной гонки предыдущие выступления российских биатлонисток на Играх в Лиллехаммере. Основания для этого были. В спринте и индивидуальной гонке россиянки и близко не попали в призеры, действительно показав отвратительный результат на стрельбище. Лучшей среди них в спринте стала Надежда Таланова — 19-е место с двумя промахами, а в индивидуалке — Луиза Носкова (десятая позиция, два промаха). В общем, кто считает, что нынешнее поколение российских биатлонисток — лузеры, почитайте протоколы 1994 года.

Резцова в спринте, что называется, «застрелилась» — семь промахов, причем на второй стрельбе она не попала ни разу (32-е место), и восемь — в индивидуальной гонке (26-я позиция). «Это надо было умудриться», — так охарактеризовал ее стрельбу Маматов, объяснив случившееся нервным напряжением. Стоит еще отметить, что тогда на старте не было такого большого количества участниц, как сейчас. В обеих гонках соревновались по 40 биатлонисток.

Несмотря на провал в предыдущих гонках, Резцову все же поставили на последний этап эстафеты. Тот же Маматов, который на той Олимпиаде был первым заместителем руководителя делегации, поведал, как был сделан такой выбор. Был проведен опрос спортсменок сборной, и все единогласно высказались за то, чтобы Анфиса бежала последний этап. «Ее по-прежнему боятся соперницы. При неплохой стрельбе она может решить задачу», — сказал двукратный олимпийский чемпион. Сама Резцова, как она потом призналась, думала, что ее вообще не включат в заявку на эстафету.

Гонка

В итоге состав россиян на эстафетную гонку был следующим (в порядке старта): Надежда Таланова, Наталья Снытина, Луиза Носкова, Анфиса Резцова. Носкова потом рассказала, что рассматривался вариант поставить ее на последний этап, но она попросила стартовать третьей и, как и все, высказалась за Резцову в качестве финишера. На первом же этапе был выбор между Талановой и Любовью Беляковой, которая в личных гонках не бежала, но в итоге тренеры все же остановили выбор на Надежде. Не лишним будет привести и состав сборной Германии: Уши Дизль, Антье Харви, Симона Грайнер-Петтер-Мемм и Петра Шааф.

На первом этапе царила Уши Дизль — тогдашний лидер женского биатлона. Урсула была именно такой, какой мы ее хорошо помним и любим: великолепная скорость, точная и быстрая стрельба — все при ней. Таланова тоже была неплоха, став второй после Дизль с небольшим отставанием. С ходу не пошла гонка у Норвегии — после первого этапа впереди были даже эстонки.

Уши Дизль. Фото Global Look Press

После второго этапа позиции немецкой и российской сборной не изменились, но Харви сумела серьезно нарастить преимущество — плюс минута и 11 секунд после передачи эстафеты. Немки выглядели явными фаворитками гонки. Но затем наступил легендарный третий этап, на котором Грайнер просто провалилась в стрельбе, подарив Носковой лидерство. На первой стрельбе немка заработала три штрафных круга (в эстафете уже тогда были дополнительные патроны, но учет «лишних» выстрелов еще не велся в официальной статистике), и Россия уже впереди — Луиза опережает немку почти на 35 секунд. Теперь вся борьба впереди. Но никто не ожидал того, что произойдет дальше. Симона — бывшая лыжница, недавно перешедшая в биатлон — повторяет свой «подвиг» и на следующей стрельбе. Более того, она отправила в молоко шесть первых выстрелов. Носкова же без штрафных кругов обошлась и первой убежала передавать эстафету Резцовой. Грайнер завершила свой этап практически вровень с француженкой Дельфин Хайман и горько разрыдалась после финиша.

Резцова начала завершающий этап с преимуществом в 2 минуты 32 секунды над француженкой Анн Бриан и немкой Петрой Шааф. Отрыв колоссальный, а с ходом у Анфисы Анатольевны проблем никогда не было. Но что будет со стрельбой? Не повторятся ли провалы на стрельбище, которые дают шанс конкурентам? «Скажите Анфисе, чтобы бежала спокойно, как на тренировке», — передает Маматов тренерскому штабу. И в решающий момент наша спортсменка не дрогнула. Как обычно, она показала лучшую скорость, но и с винтовкой на сей раз она была хороша. Идеальная стрельба лежа и два дополнительных патрона на «стойке» — более чем достаточно для победы, хотя Резцова могла себе позволить даже штрафные круги. Шансов у конкуренток просто не было.

Анфиса Резцова. Фото Getty Images

Итоговый отрыв России от Германии, которая все-таки стала второй, составил 3 минуты и 57 секунд. Разрыв между первым и вторым местом оказался просто колоссальным и рекордным для Олимпийских игр. До сих пор ни в женской, ни в мужской эстафетах на Олимпиаде никто не смог настолько оторваться от второго призера. Третьими стали француженки, которые проиграли россиянкам еще больше — 5 минут и 8,8 секунды. С тех пор не раз именно эстафета приносила сборной России успех, даже когда результаты в личных гонках были не слишком впечатляющими.

Уши Дизль, Симоне Грайнер-Петтер-Мемм, Антье Харви и Петра Шаф. Фото Global Look Press

Судьба антигероини

Симона Грайнер-Петтер-Мемм, вполне естественно, вспоминать о гонке не любит и не горит желанием рассказывать о причинах своего провала. «Это до сих пор остается со мной, — призналась она. — Я не была хорошим стрелком. С особенным уважением я относилась к стрельбе стоя». Тем не менее неудача не сломала ее — впереди были четыре победы в личных гонках на Кубке мира и пять золотых медалей чемпионата мира (четыре в эстафете и одна в командной гонке, которая ныне на крупных соревнованиях уже не проводится).

В целом Симона довольна своей карьерой, как и работой после спорта. Она стала учительницей начальных классов — преподает немецкий язык, математику, другие общеобразовательные дисциплины и, конечно, физкультуру. «Фрау Грайнер, вы ведь были раньше чемпионкой мира, правда?» — спрашивают иногда ее ученики. И она подтверждает: да, было дело.

10 moments in our 25 years of #history:



2) Simone Greiner-Petter-Memm was the winner of the first ever pursuit competition in the @IBU_WC, which took place on December 1st, 1996 in Lillehammer.#biathlon pic.twitter.com/HQCjdB9GpF — International Biathlon Union (@biathlonworld) July 2, 2018

Любопытный факт: немецкая спортсменка, которая поневоле стала главным творцом дебютной в истории сборной России эстафетной победы на Олимпиаде, выиграла самую первую в истории Кубка мира по биатлону гонку преследования у женщин. Произошло это 1 декабря 1996 года... в Лиллехаммере, том самом городе, где с Симоной случился главный провал в ее карьере.

Олимпиада-1994. Женщины. Эстафета

1. Россия (Надежда Таланова, Наталья Снытина, Луиза Носкова, Анфиса Резцова) — 1:47.19,5 (0)

2. Германия («Уши» Дизль, Антье Мизерски, Симона Грайнер-Петтер-Мемм, Петра Шааф) — 3.57,0 (6)

3. Франция (Коринн Ниогре, Вероник Клодель, Дельфин Хайман, Анн Бриан) — 5:08.8 (1)