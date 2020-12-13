Логинов дрогнул и «похоронил» эстафету. Медаль была в кармане, но Александр зашел на штрафной круг

При этом Россия выдала лучшую гонку в сезоне.

Третий этап Кубка мира

Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:16.31,5 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание 5,7 (1 + 11)

3. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн) — 44,1 (0 + 7)

4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.13,5 (1 + 9)

5. Чехия (Томаш Микишка, Якуб Штвртецки, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) — 1.51,1 (0 + 6)

6. Франция (Антонин Гиггона, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) — 1.51,3 (3 + 12).

Три этапа наши биатлонисты варились в соку безнадеги. Россияне не просто не выигрывали медалей — они всерьез на них даже не претендовали. Были два четвертых места в эстафете, но даже в тех гонках никакой интриги не было — первая тройка выступала заметно лучше. Про спринты и преследования в Хохфильцене вообще вспоминать не хочется. И вот, наконец, замаячила реальнейшая возможность зацепиться за пьедестал. После 32 гонок без медалей это было нужно как никогда. И ведь на этот раз парни своей борьбой этого вполне заслуживали.

Латыпов по скорости проиграл только Тарьей Бе

Матвей Елисеев, который «умирает» на последнем круге в личных гонках, из комбинезона выпрыгивал, чтобы не отстать после второй стрельбы. Биатлон — это не голливудское кино, и за ночь прибавить на три порядка Елисеев не мог. Он снова проиграл соперникам на заключительном отрезке. Однако не 40 секунд, как мог бы, а гораздо меньше. Матвей вкладывался в каждое движение и передал эстафету всего в 5,8 от лидера.

Не дрогнул и Гараничев, который за начало только этого сезона пережил 33 несчастья: то попал под карантин из-за «короны» Бабикова, то обморозил пальцы в морозном Увате. В эстафете Евгений дважды промахнулся на стойке, но так включился на последнем круге, что хотелось спросить: «Женя, ты ли это?» После второго рубежа спортсмен проигрывал первому месту 23,6, а завершил этап в 17,1 секундах. Мы по-прежнему были в игре.

Латыпов вообще был шикарен. Эдик сразу бросился в погоню и после первого рубежа убегал с немцем Доллем на третьей-четвертой позициях. Правда, очень «наелся» к последнему кругу плюс взял два доппатрона на стойке, но по скорости сегодня он был лучшим из наших. Латыпов на своем этапе ногами проиграл только Тарьей Бе (15,8) и показал один ход с Понсилуомой, который в этом сезоне был недосягаем для российских биатлонистов.

В результате этого всего лидер сборной Александр Логинов убегал на свой этап за медалью для России. Про погоню за Йоханнесом Бе и Себастьяном Самуэльссоном в его нынешних кондициях говорить не приходится, но вот немца Филиппа Хорна, который в этом сезоне пробежал только две гонки (20-е и 23-е место), казалось, наш чемпион мира съест с потрохами. И начиналось все шикарно. После блестящей «лежки» Александр вез слабому звену сборной Германии 5 секунд, а ко второй стрельбе только увеличил отрыв. Все было в его руках.

На круг зашел не только Логинов, но и Йоханнес с Фийоном-Майе

Однако последняя «стойка» оказалась неожиданной и драматичной. Причем сразу для четырех первых команд. Самуэльссон едва не схватил круг — швед отстрелялся из восьми. Йоханнесу и вовсе не хватило дополнительных патронов — действующий обладатель Кубка мира сенсационно отправился на штрафной круг. Логинов видел все это и понимал, что в случае чистой стрельбы нам светит не просто медаль — бороться можно было бы даже за победу. Но, к сожалению, Александр дрогнул. Эмоции перехлестнули. Одна мишень так и осталась незакрытой — штрафной круг. Единственный, кто справился с нервами в этой карусели, — Хорн. Немец отработал из пяти и, несмотря на средний ход, гарантировал команде бронзу.

У нас же — снова деревянная медаль, причем обиднейшая. Возможность разрушить безмедальные чары была шикарная. И будет ли в этом году еще такая возможность — неизвестно. Вместе с тем грузить Логинова после произошедшего никакого смысла нет. Он сам все прекрасно понимает, и вряд ли хоть кто-то так переживает за случившееся, как сам Александр. Ему сейчас нужно не до бесконечности пережевывать в памяти эту «стойку», а, наоборот, поскорее выкинуть ее из головы. Такое со всеми случается. Йоханнес Бе подтвердит. Да и Фийон-Майе. А чемпион мира из Франции Жакелен вообще заходит на круги вторую эстафету подряд. Так что едем дальше.

Да, медалей по-прежнему нет. Но, может быть, после такой гонки наша команда по-настоящему поверит, что она не чужая на этом празднике стрельбы и снега и что бороться за медали абсолютно реально не только на словах, но и на деле.