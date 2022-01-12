Эльвира Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, Миронова — 8-я

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала шведка Эльвира Эберг.

Результат победительницы — 19 минут и 45,2 секунды. Второй стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (+21,6). На третьей позиции иьальянка Доротея Вирер (29,7). Все призеры гонки обошлись без промахов.

Четвертое место заняла белоруска Динара Алимбекова. Она уступила победительнице 30,2 секунды. Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова — восьмое место и + 50,9 секунды от победительницы при точной стрельбе.

18-е место заняла Валерия Васнецова, 20-е — Кристина Резцова. Ирина Казакевич стала 35-й.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 19.45,2 (0 промахов)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание +21,6 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — +29,7 (0)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +30,2 (0)

5. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — +40,0 (1)

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +42,1 (0)

7. Анаис Бескон (Франция) — +48,2 (0)

8. Светлана Миронова (Россия) — +50,9 (0)

9. Лина Перссон (Швеция) — +55,9 (0)

10. Мона Брорссон (Швеция) — +55,9 (1)

18. Валерия Васнецова (Россия) — +01.19,9 (0)

20. Кристина Резцова (Россия) — +01.21,1 (2)

35. Ирина Казакевич (Россия) — +01.43,3 (1)

47. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.06,4 (2)