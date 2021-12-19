Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Победил француз Эмильян Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место. Александр Александр Логинов — 15-й, Александр Поварницын — 22-й, Карим Халили — 25-й, Даниил Серохвостов — 26-й.

«Это называется заелись результатами, — сказал Ярошенко «СЭ». — Сегодня Латыпов 12-й, а Логинов 15-й и это уже считается не результатом. С одной стороны, это хорошо. Уже привыкли к хорошим результатам. А с другой стороны, не надо заниматься шапкозакидательством. Два вторых места у Латыпова — это отличный результат. Но он никогда не был в лидерах общего зачета. Сейчас везде присутствует ажиотаж. Все говорят, что он близко к первому месту. Поймите, что сейчас сезон только начался. Французская команда несколько лет созревала для того, чтобы быть в лидерах. Выступление наших спортсменов хорошее!»

Ярошенко также отметил физическую форму российских биатлонистов.

«Резцова просто молодец! Ей тоже нужно привыкать быть лидером. С этим надо переспать, переварить. Когда человек впервые попадает на подиум — он выгорает. Потому что он думает об этом постоянно. Весь ажиотаж журналистов, болельщиков давит на Латыпова. Он переварит, отдохнет и все будет хорошо. Наши ребята в хорошей форме, им не надо ничего натренировывать. Такой боеспособной российской команды мы не видели несколько лет», — добавил Ярошенко.