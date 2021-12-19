Французский биатлонист Жаклен выиграл масс-старт в Анси, россияне — вне топ-10
Французский биатлонист Эмильян Жаклен выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
Второе место занял также представитель Франции Кантен Фийон-Майе. Замкнул тройку норвежец Тарьей Бе.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место. Александр Александр Логинов — 15-й.
Зачет Кубка мира по биатлону можно посмотреть здесь.
Биатлон
Анси (Франция)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт
15 км
1. Эмильян Жаклен (Франция) — 35.54,8 (1 промах)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) — отставание 3,5 (2)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 10,3 (1)
4. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 15,6 (0)
5. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 16,4 (1)
6. Йоханнес Кюн (Германия) — 17,7 (1)...
12. Эдуард Латыпов (Россия) — 49,3 (3)...
15. Александр Логинов (Россия) — 1.03,4 (4)
22. Александр Поварницын (Россия) — 1.30,4 (2)...
25. Карим Халили (Россия) — 1.34,6 (3)
26. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.14,8 (6)
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