Хованцев объяснил, чего не хватило Логинову для борьбы за первое место в масс-старте

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Победил француз Эмильян Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место. Александр Александр Логинов — 15-й, Александр Поварницын — 22-й, Карим Халили — 25-й, Даниил Серохвостов — 26-й.

«Гонка была очень напряженной. Идеальные условия для скольжения, идеальные условия для стрельбы. Спортсмены шли с напряжением по ходу, никто друг за другом не прятался. Французы натянули эту гонку по скорости, не так просто было ее отработать. Сегодня доволен Александром Логиновым, он показал хорошую скорость. Четыре круга — это приблизительно минута и сорок секунд потраченного времени, а он проиграл минуту и три секунды. С одним кругом запросто боролся бы за первое место», — сказал Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Хованцев высказался о выступлении Эдуарда Латыпова и Даниила Серохвостова.

«Сегодня, видимо, у Латыпова было состояние не то, что накануне. Скорость не та, которую он показывал в предыдущих гонках. Для Серохвостова шесть промахов — многовато. По такой погоде тем более. Можно списать на то, что это его первый масс-старт на Кубке мира. Может, он хотел показать хороший результат, но здесь должна быть на первом месте работа на стрельбище. По ходу он хорош», — добавил Хованцев.