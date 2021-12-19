Черезов не считает провалом непопадание россиян в топ-10 мужского масс-старта в Анси

Бывший биатлонист сборной России Иван Черезов в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Победил француз Эмильян Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место. Александр Александр Логинов — 15-й, Александр Поварницын — 22-й, Карим Халили — 25-й, Даниил Серохвостов — 26-й.

«Не думаю, что итоги гонки можно назвать провалом. Хочется отметить плотные результаты гонки. Двадцатка за минуту и двадцать секунд уложились вроде. Не все получалось у наших ребят. Очень удивил Жаклен, то, что он вытворял, невероятно. Мгновенные отрывы за первый километр. Может, у него великолепно работали лыжи в начале. В целом все нормально для наших ребят, они бились. Но требования современного биатлона — это быстрый ход и точная стрельба», — сказал Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.