Российский биатлонист Евгений Гараничев 19 марта занял 11-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Золото выиграл итальянец Лукас Хофер, вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, на третьем месте — норвежец Тарьей Бе.

Сборную России представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Саид Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Лукас Хофер (Италия) — 22.27,1 (0 шт. кругов)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 4,0 (0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 14,4 (0)

4. Симон Дестье (Франция) — 22,4 (0)

5. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 28,6 (1)

6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 31,9 (0)

11. Евгений Гараничев (Россия) — 01.01,8 (0)

21. Матвей Елисеев (Россия) — 01.18,7 (1)

23. Эдуард Латыпов (Россия) — 01.22,8 (2)

26. Александр Логинов (Россия) — 01.25,2 (1)

64. Кирилл Стрельцов (Россия) — 02.29,8 (1)

68. Карим Халили (Россия) — 02.36,9 (3)