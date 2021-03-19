Гараничев занял 11-е место в спринте в Эстерсунде, золото — у итальянца Хофера
Российский биатлонист Евгений Гараничев 19 марта занял 11-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Золото выиграл итальянец Лукас Хофер, вторым стал швед Себастьян Самуэльссон, на третьем месте — норвежец Тарьей Бе.
Сборную России представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Саид Халили, Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Лукас Хофер (Италия) — 22.27,1 (0 шт. кругов)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 4,0 (0)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 14,4 (0)
4. Симон Дестье (Франция) — 22,4 (0)
5. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 28,6 (1)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 31,9 (0)
11. Евгений Гараничев (Россия) — 01.01,8 (0)
21. Матвей Елисеев (Россия) — 01.18,7 (1)
23. Эдуард Латыпов (Россия) — 01.22,8 (2)
26. Александр Логинов (Россия) — 01.25,2 (1)
64. Кирилл Стрельцов (Россия) — 02.29,8 (1)
68. Карим Халили (Россия) — 02.36,9 (3)
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