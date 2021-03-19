Губерниев: «Мы обосрались, а Гореева могла бы быть в десятке. Чего мы добились, потеряв квоту?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о потере женской сборной России по биатлону максимальной квоты в Кубке мира на сезон-2021/22.

«Сижу в аэропорту Стокгольма, готовлюсь к выезду в Эстерсунд, слежу за женской гонкой. Очень обидно, что квоту потеряли, — сказал Губерниев «СЭ». — Поздравляю Беларусь! Команда показывала стабильный результат, но я хочу сказать про другое. Неужели в декабре не было видно, что Горееву надо было оставлять на Кубке мира? Как выступала Маркета Давидова, как сейчас бегает Эльвира Эберг? Для того, чтобы был результат, надо выступать несколько сезоном — проигрывать, подниматься наверх, приобретать опыт. Не понимаю, почему не было принято решение, чтобы Гореева выступала весь сезон. Зачем надо было дергаться? В итоге мы обосрались, а Гореева могла бы быть в десятке. Чего мы добились, потеряв квоту?»

Также Губерниев оценил перспективы женской сборной в олимпийский сезон.

«У нас на одну спортсменку меньше. У нас олимпийский сезон — ни о каких юниорках мы говорить не будем. Будем проигрывать опытными спортсменками, как это все время было в российском биатлоне последних лет», — добавил Губерниев.

Женская сборная России по биатлону завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22.

В этом сезоне сборная России могла заявлять на гонку 6 спортсменок, так как год назад заняла пятое место в Кубке наций.

По правилам Кубка мира места с 1-го по 5-е в Кубке наций позволяют заявить 6 спортсменов на гонку. Команды, занявшие в предыдущем сезоне места с 6-го по 10-е, выставляют по 5 спортсменов на старт. В зачет идут спринты, индивидуальные гонки и эстафеты.

Женская сборная России в прошлом сезоне также выступала в усеченном составе, таким образом, максимальную квоту россиянки смогли вернуть только на один сезон.

(Константин Колмаков)