Легрейд сократил отставание от Бе за две гонки до конца Кубка мира

Норвежец Штурла Легрейд сократил отставание от соотечественника Йоханнеса Бе в зачете Кубка мира до 15 очков по итогам спринта на заключительном этапе в Эстерсунде. Отрыв Бе составляет 15 очков, биатлонистам осталось провести две гонки — пасьют 20 марта и масс-старт 21 марта.

Лучший из россиян Александр Логинов опустился на одну строчку и занимает 16-е место.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1016 (+36)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 1001 (+38)

3 (3). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 912 (+40)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 877 (+48)

5 (5). Йоханнес Дале (Норвегия) — 829 (+34)

6 (7). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 795 (+54)...

16 (15). Александр Логинов (Россия) — 525 (+15)...

19 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 438 (+20)...

21 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 414 (+18)...

33 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 211 (+30)...

43 (42). Карим Халили (Россия) — 111 (0)...

70 (68). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...

75 (72). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)...

90 (89). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...

92 (91). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 359 (+36)

2 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 319 (+38)

3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 318 (+48)

4 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 312 (+54)

5 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 307 (+34)

6 (7). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 302 (+40)...

16 (17). Эдуард Латыпов (Россия) — 177 (+18)...

21 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 159 (+20)

22 (18). Александр Логинов (Россия) — 158 (+15)...

32 (38). Евгений Гараничев (Россия) — 85 (+30)...

57 (53). Карим Халили (Россия) — 28 (0)

58 (54). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...

78 (77). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)...

80 (79). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)