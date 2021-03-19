Легрейд сократил отставание от Бе за две гонки до конца Кубка мира
Норвежец Штурла Легрейд сократил отставание от соотечественника Йоханнеса Бе в зачете Кубка мира до 15 очков по итогам спринта на заключительном этапе в Эстерсунде. Отрыв Бе составляет 15 очков, биатлонистам осталось провести две гонки — пасьют 20 марта и масс-старт 21 марта.
Лучший из россиян Александр Логинов опустился на одну строчку и занимает 16-е место.
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 1016 (+36)
2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 1001 (+38)
3 (3). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 912 (+40)
4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 877 (+48)
5 (5). Йоханнес Дале (Норвегия) — 829 (+34)
6 (7). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 795 (+54)...
16 (15). Александр Логинов (Россия) — 525 (+15)...
19 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 438 (+20)...
21 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 414 (+18)...
33 (34). Евгений Гараничев (Россия) — 211 (+30)...
43 (42). Карим Халили (Россия) — 111 (0)...
70 (68). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...
75 (72). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)...
90 (89). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)...
92 (91). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
Спринт (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 359 (+36)
2 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 319 (+38)
3 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 318 (+48)
4 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 312 (+54)
5 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 307 (+34)
6 (7). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 302 (+40)...
16 (17). Эдуард Латыпов (Россия) — 177 (+18)...
21 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 159 (+20)
22 (18). Александр Логинов (Россия) — 158 (+15)...
32 (38). Евгений Гараничев (Россия) — 85 (+30)...
57 (53). Карим Халили (Россия) — 28 (0)
58 (54). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)...
78 (77). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)...
80 (79). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
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