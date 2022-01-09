Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление биатлонисток в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Огромное желание Кристины быть в лидерах сыграло свою роль. Ее захлестнула борьба. Она увлеклась скоростью на лыжне. Рванула за норвежкой и на стойке отработала не на своем уровне. Лежа стрельба прекрасная. Ход отличный. А на стойке проявились эмоции. Особенно в такую сложную погоду справляются те, от кого этого не ожидают, а лидеры проваливаются в нашей команде», — сказал Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-президент СБР также оценил выступление Валерии Васнецовой, которая стала лучшей из россиянок в гонке преследования, заняв 11-е место.

«Ничего! Нужно держать свои эмоции до последнего, а также грамотно распределять свои силы. Лишний перебор может очень серьезно сказаться на качестве стрельбы. Отмечу Васнецову. Она молодец! 11-е место со штрафом — тоже отлично. Понятно, что это ничего никому не дает. Это только ей личное удовлетворение. И стреляла хорошо, и бежала уверенно. Однако номера, которые проставлялись после спринта не позволили Васнецовой приблизиться к подиуму. Будем надеяться, что в Рупольдинге у девочек многое получится», — добавил Драчев.

9 января норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в женской гонке преследования этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова — 11-я. Кристина Резцова — 14-я, Ирина Казакевич — 21-я, Светлана Миронова — 27-я.