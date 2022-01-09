Норвежка Ройселанн выиграла гонку преследования на Кубке мира в Оберхофе

9 января норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в женской гонке преследования этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. 31-летняя спортсменка допустила всего два промаха.

Шведка Ханна Эберг заняла второе место, третьей стала белоруска Динара Алимбекова.

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова — 11-я. Ее соотечественницы: Кристина Резцова — 14-я, Ирина Казакевич — 21-я, Светлана Миронова — 27-я.

Кубок мира по биатлону, женщины

Оберхоф (Германия)

Гонка преследования

10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 33.18,8 (2)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +33,4 (2)

3. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +42,7 (2)

4. Жюли Симон (Франция) — +51,2 (3)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +59,7 (1)

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +01.21,9 (1)

11. Валерия Васнецова (Россия) — +02.15,7 (3)

14. Кристина Резцова (Россия) — +02.21,7 (6)

21. Ирина Казакевич (Россия) — +02.58,5 (4)

27. Светлана Миронова (Россия) — +03.16,2 (5)