Общий зачет Кубка мира после женской гонки преследования в Оберхофе: Резцова осталась на восьмом месте

Норвежская биатлонистка Марте Ройселанн заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Она упрочила лидерство в общем зачете.

Россиянка Кристина Резцова осталась на восьмой строчке.

Общий зачет

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 537 (+60)

2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 449 (+36)

3 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 418 (+48)

4 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 404 (+54)

5 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 382 (+38)

6 (3). Анна Сола (Белоруссия) — 374 (0)

8 (8). Кристина Резцова (Россия) — 297 (+27)

18 (15). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204 (0)

23 (26). Светлана Миронова (Россия) — 163 (+14)

27 (30). Ирина Казакевич (Россия) — 143 (+20)

36 (39). Валерия Васнецова (Россия) — 92 (+30)

69 (69). Лариса Куклина (Россия) — 17 (0)

Гонка преследования

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 223 (+60)

2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 180 (+54)

3 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 180 (+36)

4 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 152 (+48)

5 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 135 (+38)

6 (8). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 134 (+40)

11 (11). Кристина Резцова (Россия) — 98 (+27)

17 (23). Ирина Казакевич (Россия) — 74 (+20)

19 (22). Светлана Миронова (Россия) — 72 (+14)

23 (18). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63 (0)

29 (45). Валерия Васнецова (Россия) — 43 (+30)

63 (56). Лариса Куклина (Россия) — 5 (0)