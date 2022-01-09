Общий зачет Кубка мира после женской гонки преследования в Оберхофе: Резцова осталась на восьмом месте
Норвежская биатлонистка Марте Ройселанн заняла первое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Она упрочила лидерство в общем зачете.
Россиянка Кристина Резцова осталась на восьмой строчке.
Общий зачет
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 537 (+60)
2 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 449 (+36)
3 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 418 (+48)
4 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 404 (+54)
5 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 382 (+38)
6 (3). Анна Сола (Белоруссия) — 374 (0)
8 (8). Кристина Резцова (Россия) — 297 (+27)
18 (15). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 204 (0)
23 (26). Светлана Миронова (Россия) — 163 (+14)
27 (30). Ирина Казакевич (Россия) — 143 (+20)
36 (39). Валерия Васнецова (Россия) — 92 (+30)
69 (69). Лариса Куклина (Россия) — 17 (0)
Гонка преследования
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 223 (+60)
2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 180 (+54)
3 (2). Эльвира Эберг (Швеция) — 180 (+36)
4 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 152 (+48)
5 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 135 (+38)
6 (8). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 134 (+40)
11 (11). Кристина Резцова (Россия) — 98 (+27)
17 (23). Ирина Казакевич (Россия) — 74 (+20)
19 (22). Светлана Миронова (Россия) — 72 (+14)
23 (18). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63 (0)
29 (45). Валерия Васнецова (Россия) — 43 (+30)
63 (56). Лариса Куклина (Россия) — 5 (0)
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