Хованцев: «Мы постоянно хотим от Резцовой высоких результатов, но у человека есть право на ошибку»

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женского пасьюта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Сегодня были не совсем хорошие условия для гонки: переменный ветер, временами кого-то поддувало. Возможно, что Резцова не сориентировалась с ветром, не смогла сделать на него поправку, отсюда и такая стрельба. Не думаю, что у Кристины какая-то психологическая проблема. Она убедилась, что может хорошо выступать. Ход-то не ушел, а это самое главное. Только Резцова обладает нужной скоростью бега, который позволяет надеяться на хороший результат. Мы постоянно хотим от нее очень высоких результатов, но у человека есть право на ошибку. Трагедии в этом никакой нет, надо идти дальше, выступать в Рупольдинге.

Васнецова сегодня хорошо отработала, совершила восхождение вверх. Не вижу прогресса у Казакевич и Мироновой. Но еще есть время для того, чтобы надеяться на результат на Олимпиаде", — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 9 января, норвека Марте Олсбю-Ройселанн выиграла женскую гонку преследования этапа Кубка мира в Оберхофе. Шведка Ханна Эберг — вторая, третьей стала белоруска Динара Алимбекова.

Лучшей из россиянок стала Валерия Васнецова — 11-я. Ее соотечественницы: Кристина Резцова — 14-я, Ирина Казакевич — 21-я, Светлана Миронова — 27-я.