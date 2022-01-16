Васильев — о серебре Логинова: «Это очень обнадеживает! Команда у нас сильная!»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал серебро Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Молодцы! Видно, что Логинов сегодня был в форме. Смольский пытался его догнать на последнем круге, но не получилось. Хотя у Смольского последний круг лучший. Сегодня Максим Цветков проиграл всего 1,5 секунды на последнем кругу. По ходу он лучше Логинова. Максим тоже в замечательной форме! Это очень обнадеживает. Команда у нас сильная! У Логинова одна ошибка на 4 рубежах? Молодец, он справляется со стрельбой стоя и на последних рубежах, а это очень важно. Видимо, он делает работу над ошибками с тренерами. Это себя оправдывает», — сказал Васильев «СЭ».

Васильев отметил важность психологического фактора на Олимпиаде.

«С французами можно бороться. Как? Обыкновенно! Они тоже не железные. На Олимпиаде очень много психологического фактора. Кто более устойчивый — тот и будет фаворитом. Все зависит от того, кто лучше справится с психологией», — добавил Васильев.

Французский биатлонист Кантен Фион-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Вторым к финишу пришел россиянин Александр Логинов. Он допустил только одну ошибку на четырех огневых рубежах. Отметим, что россиянин стартовал под 32-м номером.