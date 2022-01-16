Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Французский биатлонист Кантен Фион-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он первым ушел на дистанцию и сумел удержать лидерство, допустив два промаха на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел россиянин Александр Логинов. Он допустил только одну ошибку на четырех огневых рубежах. Отметим, что россиянин стартовал под 32-м номером.

Биатлон

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 31.30,6 (2 промаха)

2. Александр Логинов (Россия) — отставание +08,8 (1)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — +13,1 (2)

4. Симон Дестье (Франция) — +22,4 (2)

5. Витаутас Строля (Литва) — +30,4 (1)

6. Эрик Лессер (Германия) — +37,9 (1)

9. Максим Цветков (Россия) — +44,4 (2)

17. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.18,2 (2)

30. Карим Халили (Россия) — +02.06,0 (3)

41. Александр Поварницын (Россия) — +02.33,7 (4)