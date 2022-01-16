Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:16

Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Global Look Press

Французский биатлонист Кантен Фион-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он первым ушел на дистанцию и сумел удержать лидерство, допустив два промаха на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел россиянин Александр Логинов. Он допустил только одну ошибку на четырех огневых рубежах. Отметим, что россиянин стартовал под 32-м номером.

Биатлон

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 31.30,6 (2 промаха)

2. Александр Логинов (Россия) — отставание +08,8 (1)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — +13,1 (2)

4. Симон Дестье (Франция) — +22,4 (2)

5. Витаутас Строля (Литва) — +30,4 (1)

6. Эрик Лессер (Германия) — +37,9 (1)

9. Максим Цветков (Россия) — +44,4 (2)

17. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.18,2 (2)

30. Карим Халили (Россия) — +02.06,0 (3)

41. Александр Поварницын (Россия) — +02.33,7 (4)

Александр Логинов (биатлон)
Кантен Фийон Майе
1
51
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Не всем биатлонистам хватило места на первой стрельбе по ходу гонки преследования в Рупольдинге

Васильев — о серебре Логинова: «Это очень обнадеживает! Команда у нас сильная!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости