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Сегодня, 17:34

Драчев о серебре Логинова в пасьюте: «Не ожидал, что мы сегодня будем в числе победителей»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал серебро Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Отличное выступление, молодцы! Вся команда дала хороший бой. Очень неравная была последняя стойка. То ли ветер подул, то ли еще что-то помешало, но все практически настреляли. Александр Логинов смог же справится и выйти на второе место.

Не ожидал, что мы сегодня будем в числе победителей. Логинов выходил с 32-го места, был большой проигрыш. Приятно, что Логинов, Цветков и Серохвостов справились. Они большие молодцы. Отборолись последний пасьют перед Олимпиадной", — сказал Драчев «СЭ».

Французский биатлонист Кантен Фион Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Он первым ушел на дистанцию и сумел удержать лидерство, допустив два промаха на огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел россиянин Александр Логинов. Он допустил только одну ошибку на четырех огневых рубежах.

Александр Логинов (биатлон)
Владимир Драчев
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