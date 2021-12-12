Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал завоевание бронзы мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Хорошо, что третьи, но очень плохо, что опять с кругом. Вася Томшин всё равно молодец, здорово лежку отработал. Но с ним сыграл плохую шутку его темп перед стойкой. Немного перебрал прыти, поднаелся, отсюда стрельба и круг. Конечно, он может значительно лучше стрелять. Опыта не хватает.

Латыпову тоже надо поправлять момент последнего выстрела. Он подумал, что убежал, а в итоге не попал. Зато здорово обыграл на финише немца — в традициях Шипулина. Но здесь надо отметить, что и немец сдулся, наелся на высоте. Так что Эдик молодец. Все парни молодцы«, — цитирует Васильева «Чемпионат».

Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Сегодня, 12 декабря, состоится женский пасьют, начало — в 16.30 (мск).