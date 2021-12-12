Драчев о бронзе России в эстафете: «На данный момент для нас это очень хорошее достижение»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» бронзу сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Очень хорошо, что немец хотя бы доехал до финиша. К концу он очень ослаб. Такое бывает: спортсмен не рассчитал свои силы. Это и сыграло нам на руку. В этот день немец ничего не смог сделать с Латыповым. На данный момент для нас это очень хорошее достижение. Пока мы стреляем, заходим на штрафные круги, почти на каждом этапе допускаем ошибки, это допустимо. Дальше нужно потихоньку устранять все недостатки. Тогда можно будет бороться и за первые места», — сказал Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Бывший глава СБР также выразил уверенность в том, что с остальными сборными можно будет бороться за медали более высокого достоинства.

«Промахи наших биатлонистов не настолько глобальные, за исключением только у Василия Томшина. Однако все равно с этими ошибками можно бороться. Мы видим, что все команды неровные. И у Норвегии, и у Франции с Германией есть слабые места. Наше третье место — это то, на что мы пока способны. Впереди еще есть возможность бороться за более высокие места», — добавил Драчев.

Сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Первой пришла сборная Норвегии. Второй стала команда Франции.