Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал третье место сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«До Олимпиады еще далеко. Обязательно на ней будет какой-то сюрприз. Не знаю, что такого сегодня тренеры сказали Томшину и Серохвостову. Томшин сегодня ошибся на «стойке», но отлично отстрелялся лежа. Не самая идеальная гонка для него. Надеюсь, тренерский штаб учтет ошибки перед следующими стартами. Я никогда не говорил, что наша мужская сборная безнадежна. Может, мы и преподнесем этот сюрприз на Олимпийских играх», — сказал Хованцев «СЭ».

Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первой пришла сборная Норвегии. Второй стала команда Франции.