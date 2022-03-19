Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 14:47

В IBU допустили, что СБР будет отстранен от международных соревнований на протяжении нескольких лет

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон не исключил, что Союз биатлонистов России (СБР) будет лишен членства в течение нескольких лет.

«Продлится ли отстранение несколько лет? Это возможно. Важно, что мы поступили именно таким образом. Есть различные уровни санкций, на этот раз мы решили применить самые жесткие», — цитирует Карлссона РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

В четверг IBU объявил о начале процедуры отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Приостановление членства будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдет в сентябре 2022 года.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220319/biatlon-1779016486.html
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
3
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка мира Хаммершмидт объявила о завершении карьеры
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости