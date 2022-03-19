В IBU допустили, что СБР будет отстранен от международных соревнований на протяжении нескольких лет

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон не исключил, что Союз биатлонистов России (СБР) будет лишен членства в течение нескольких лет.

«Продлится ли отстранение несколько лет? Это возможно. Важно, что мы поступили именно таким образом. Есть различные уровни санкций, на этот раз мы решили применить самые жесткие», — цитирует Карлссона РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

В четверг IBU объявил о начале процедуры отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Приостановление членства будет регулярно пересматриваться исполкомом и продлится до очередного конгресса IBU, который пройдет в сентябре 2022 года.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за обострения ситуации на Украине.