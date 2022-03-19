Чемпионка мира Хаммершмидт объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира в эстафете в составе женской сборной Германии по биатлону Марен Хаммершмидт объявила о завершении карьеры.

«Мне пора уходить! Это путешествие подходит для меня к концу. Последние несколько лет были сложными, мне приходилось физически бороться со многим, что стоило мне большого количества энергии. С этого момента мое тело может рассчитывать на восстановление», — написала спортсменка в Instagram.

32-летняя Хаммершмидт, помимо золота чемпионата мира в эстафете, имеет в активе бронзовую награду мирового первенства в этой же дисциплине.

В сезоне-2021/22 Хаммершмидт выступала на Кубке IBU, где ее лучшим результатом стало пятое место в масс-старте на втором этапе.