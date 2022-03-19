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Сегодня, 14:22

Чемпионка мира Хаммершмидт объявила о завершении карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марен Хаммершмидт.
Фото Instagram

Чемпионка мира в эстафете в составе женской сборной Германии по биатлону Марен Хаммершмидт объявила о завершении карьеры.

«Мне пора уходить! Это путешествие подходит для меня к концу. Последние несколько лет были сложными, мне приходилось физически бороться со многим, что стоило мне большого количества энергии. С этого момента мое тело может рассчитывать на восстановление», — написала спортсменка в Instagram.

32-летняя Хаммершмидт, помимо золота чемпионата мира в эстафете, имеет в активе бронзовую награду мирового первенства в этой же дисциплине.

В сезоне-2021/22 Хаммершмидт выступала на Кубке IBU, где ее лучшим результатом стало пятое место в масс-старте на втором этапе.

Источник: https://www.instagram.com/p/CbQLk9WK5V2/
Сборная Германии по биатлону
Марен Хаммершмидт
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