Чемпионка мира Хаммершмидт объявила о завершении карьеры
Чемпионка мира в эстафете в составе женской сборной Германии по биатлону Марен Хаммершмидт объявила о завершении карьеры.
«Мне пора уходить! Это путешествие подходит для меня к концу. Последние несколько лет были сложными, мне приходилось физически бороться со многим, что стоило мне большого количества энергии. С этого момента мое тело может рассчитывать на восстановление», — написала спортсменка в Instagram.
32-летняя Хаммершмидт, помимо золота чемпионата мира в эстафете, имеет в активе бронзовую награду мирового первенства в этой же дисциплине.
В сезоне-2021/22 Хаммершмидт выступала на Кубке IBU, где ее лучшим результатом стало пятое место в масс-старте на втором этапе.
Источник: https://www.instagram.com/p/CbQLk9WK5V2/
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