Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты россиян в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Они показали то, на что они способны. Пятое место для этого состава — неплохой результат. Нормально. В других командах тоже было много дополнительных патронов», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-президент СБР также прокомментировал выступление Валерии Васнецовой, которая на последнем огневом рубеже из-за двух промахов потеряла шансы на борьбу за третье место.

«Это биатлон. Могли бороться за бронзу. Могли и за серебро, если бы не брали дополнительные патроны. Можно было и стрелять чуть быстрее. Тем биатлон и интересен, что предсказать результат невозможно. Так что ругать наших ребят не стоит. Дальше будет, я уверен, лучше», — добавил Тихонов.

Ранее, 8 января, российская сборная заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В составе сборной России выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Победила сборная Норвегии, за которую выступали Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ингрид Таннреволь и Марта Ройселанн. Второй стала Белоруссия, третья — Франция.