Васильев считает, что Цветкова надо брать на Олимпиаду в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении российской сборной в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Приятно было посмотреть на экспериментальный состав. Переживал за девушек, они не в лучшей форме. Но Васнецова молодец. Если бы не дополнительные патроны, то можно было и в тройку залезать. Она просто молодец!

Цветков — супер. Показал все свои лучшие качества. С двумя дополнительными патронами догнал Бе. Думаю, что тренеры должны серьезно задуматься над тем, чтобы брать его на Олимпиаду. Хотя бы только ради эстафеты. Макс очень хорош», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. В составе российской команды выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.