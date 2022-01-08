Драчев оценил выступление российских биатлонистов в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил выступление российский биатлонистов в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«В эстафетах всегда можно бороться за призы, — приводит слова Драчева «Чемпионат». — У каждой сборной есть шансы. Шведы вон застрелились. Все решается на рубеже. Три штрафных круга — жуть».

По его мнению, российские биатлонисты отработали хорошо.

«Наши — молодцы. Понятно, что никого не удивили, состав не самый сильнейший. Но не подвели, а это уже приятно. Почти все на 4+ отработали. Даже Казакевич на рубеже справилась, Васнецова до конца боролась. Поварницын пытался бороться с Бе», — сказал он.

Сборная России заняла пятое место. Победу в эстафете одержала команда Норвегии. Серебро выиграла Белоруссия, бронзу — Франция.