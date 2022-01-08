Драчев оценил выступление российских биатлонистов в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил выступление российский биатлонистов в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«В эстафетах всегда можно бороться за призы, — приводит слова Драчева «Чемпионат». — У каждой сборной есть шансы. Шведы вон застрелились. Все решается на рубеже. Три штрафных круга — жуть».
По его мнению, российские биатлонисты отработали хорошо.
«Наши — молодцы. Понятно, что никого не удивили, состав не самый сильнейший. Но не подвели, а это уже приятно. Почти все на 4+ отработали. Даже Казакевич на рубеже справилась, Васнецова до конца боролась. Поварницын пытался бороться с Бе», — сказал он.
Сборная России заняла пятое место. Победу в эстафете одержала команда Норвегии. Серебро выиграла Белоруссия, бронзу — Франция.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4569469-drachyov-o-smeshannoj-estafete-nashi-molodcy-otrabotali-na-4-s-plyusom.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю