Сборная России заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная России по биатлону заняла пятое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

В составе российской команды выступили Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Россияне прошли дистанцию без штрафных кругов.

Победила сборная Норвегии, за которую выступали Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ингрид Таннреволь и Марта Ройселанн.

Второй финишировала команда Белоруссии, в составе которой бежали Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. Замкнула тройку сборная Франции. У французов эстафету бежали Антонен Гигонна, Симон Дестье, Анаис Бескон и Юлия Симон.

Биатлон

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины/Женщины

Смешанная эстафета

4 х 7,5 км

1. Норвегия — 1:28.51,4 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)

2. Белоруссия — отставание 23,1 (0 + 5)

3. Франция — 2.01,3 (0 + 11)

4. Швеция — 2.08,4 (3 + 10)

5. Россия — 2.08,9 (0 + 9)

6. Германия — 2.10,7 (0 + 6)

7. Италия — 2.43,1 (0 + 13)

8. Финляндия — 3.09,7 (0 + 9)

9. Чехия — 3.18,3 (0 + 10)

10. Украина — 4.00,9 (0 + 12)