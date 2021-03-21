Таннреволь выиграла зачет женского масс-старта по итогам Кубка мира

Норвежка Ингрид Таннреволь заняла первое место в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Швеции.

Этот успех позволил спортсменке занять первое место в зачете масс-старта по итогам Кубка мира сезона-2020/21. Она набрала 186 очков, опередив Франциску Пройсс из Германии (183 очка). Лучшая из россиянок — Светлана Миронова — заняла итоговое 10-е место (124 очка).

В общем зачете досрочную победу одержала другая представительница Норвегии — Тирил Экхофф.

Масс-старт (ж)

1 (9). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 186 (+60)

2 (5). Франциска Пройсс (Германия) — 183 (+48)

3 (1). Жюли Симон (Франция) — 181 (+2)

4 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 175(+4)

5 (4). Тирил Экхофф (Норвегия) — 172 (+36)

6 (3). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 171 (+18)

10 (14). Светлана Миронова (Россия) — 124 (+34)

22 (25). Ульяна Кайшева (Россия) — 80 (+40)

29 (26). Ирина Казакевич (Россия) — 35 (0)

33 (30). Евгения Павлова (Россия) — 30 (0)

34 (31). Лариса Куклина (Россия) — 29 (0)

Общий зачет (ж)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 1152 (+36)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 963 (0)

3 (4). Франциска Пройсс (Германия) — 840 (+48)

4 (5). Ханна Эберг (Швеция) — 826 (+14)

5 (3). Доротея Вирер (Италия) — 821 (+10)

6 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 818 (+18)

19 (19). Светлана Миронова (Россия) — 440 (+34)

20 (21). Ульяна Кайшева (Россия) — 394 (+40)

35 (35). Евгения Павлова (Россия) — 208 (0)

36 (36). Ирина Казакевич (Россия) — 204 (0)

38 (38). Лариса Куклина (Россия) — 195 (0)

65 (65). Татьяна Акимова (Россия) — 48 (0)

75 (75). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

79 (79). Анастасия Гореева (Россия) — 20 (0)