Таннреволь выиграла масс-старт в Эстерсунде, Кайшева стала пятой

Норвежская биатлонистка Ингрид Таннреволь выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Второе место заняла белорусска Динара Алимбекова. Замкнула тройку немка Франциска Пройсс.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая пятое место. Для нее это лучший результат в карьере. Светлана Миронова финишировала восьмой.

Таким образом, российские биатлонистки за весь сезон не выиграли ни одной личной медали на этапах Кубка мира. Россиянки, правда, выиграли золотую медаль, став первыми в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

Напомним, что сегодняшняя гонка из-за сильного ветра была под угрозой срыва. Однако организаторы после совещания приняли решения о проведения масс-старта, хотя и с небольшой задержкой.

Масс-старт в Эстерсунде — последняя гонка международного биатлонного сезона. Сегодня с общего старта побегут еще мужчины (начало -в 19.15 по московскому времени).

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 34.53,1 (5 шт. кругов)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 6,9 (6)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 11,1 (6)

4. Лена Хекки (Швейцария) — 15,0 (7)

5. Ульяна Кайшева (Россия) — 20,1 (5)

6. Анна Сола (Белоруссия) — 24,9 (8)

8. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (5)