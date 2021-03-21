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Резцова назвала суперуспешными результаты женского масс-старта в Эстерсунде

18:38
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты женского масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Суперуспешный результат. Хорошо, что наконец-то не стыдно за наши места. Не могу сказать, насколько сильно повлияла погода. Возможно, где-то это нам и помогло. Пусть будет так, как случилось сегодня. Я очень рада. В целом от биатлонного сезона у меня сложились плохие впечатления, но на сегодняшний день добиться таких результатов дорогого стоит», — сказала Резцова «СЭ».

Сегодня, 21 марта, на этапе КМ в Швеции российские биатлонистки Ульяна Кайшева и Светлана Миронова заняли 5-е и 8-е места в масс-старте. Победу в гонке одержала норвежка Ингрид Таннреволь.

(Владимир Пушкарев)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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