Кубок мира по биатлону, мужской спринт: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) состоится мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 13.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Поварницын, Данил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Мужской зачет Кубка мира по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.