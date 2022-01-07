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Кубок мира по биатлону, мужской спринт: во сколько начало и где смотреть

12:00
Александр Логинов. Фото Global Look Press
Александр Логинов. Фото Global Look Press
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Сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) состоится мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 13.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Александр Поварницын, Данил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Мужской зачет Кубка мира по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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