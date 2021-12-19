СБР объявил составы сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Президент СБР Виктор Майгуров провел совещание с тренерским составом сборных команд, выступающих на Кубке мира, Кубке IBU и юниорском Кубке IBU. На совещании были определены составы мужской и женской команд, которые начнут второй триместр на Кубке мира, а также тех, кто стартует на Кубке IBU, сообщает сайт СБР.

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе 6-9 января. Этап Кубка IBU состоится в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января.

Мужчины

Кубок мира

Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Кубок IBU

Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины

Кубок мира

Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко.

Кубок IBU

Евгения Буртасова, Анастасия Гореева.

Окончательные составы сборных команд, выступающих на Кубке IBU, будут сформированы после соревнований «Ижевской винтовки» (22-27 декабря).