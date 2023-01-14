Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
За команду на этапах бежали Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марта Ройселанн и Ингрид Тандревольд
Вторую строчку заняла сборная Германии в составе Анны Вайдель, Ванессы Фойгт, Софии Шнайдер и Дениз Херманн-Вик.
На третьем месте оказались представительницы Италии: Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер и Доротея Вирер.
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