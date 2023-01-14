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Сегодня, 17:37

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Иван Шитик
Корреспондент
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Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

За команду на этапах бежали Каролин Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик, Марта Ройселанн и Ингрид Тандревольд

Вторую строчку заняла сборная Германии в составе Анны Вайдель, Ванессы Фойгт, Софии Шнайдер и Дениз Херманн-Вик.

На третьем месте оказались представительницы Италии: Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер и Доротея Вирер.

Сборная Германии по биатлону
Сборная Италии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
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