Норвежец Йоханнес Бе выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Он преодолел дистанцию за 36 минут 12,0 секунды и допустил три промаха.
Отметим, что первые четыре места в этой гонке заняли спортсмены из Норвегии.
Следом за Бе расположились его соотечественники Ветле Шостад Кристиансен Штурла Легрейд и Тарьей Бе.
В пятницу мужская сборная Норвегии в этом же составе выиграла эстафету.
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