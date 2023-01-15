Норвежец Йоханнес Бе выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе выиграл мужской масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Он преодолел дистанцию за 36 минут 12,0 секунды и допустил три промаха.

Отметим, что первые четыре места в этой гонке заняли спортсмены из Норвегии.

Следом за Бе расположились его соотечественники Ветле Шостад Кристиансен Штурла Легрейд и Тарьей Бе.

В пятницу мужская сборная Норвегии в этом же составе выиграла эстафету.