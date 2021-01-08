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Допинг

Самуэльссон рассказал, доверяет ли он российским биатлонистам

07:46
Себастьян Самуэльссон. Фото Reuters
Себастьян Самуэльссон. Фото Reuters
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на вопрос о доверии к российским коллегам после допинг-скандала.

«Доверяю ли я российским биатлонистам? Думаю, что все примерно так же, как и было всегда, — цитирует шведа Aftonbladet. — Если 100 спортсменов на старте, кто-то из них применял допинг, кто-то делал это раньше, а кто-то рассматривает такую возможность на будущее. Сложно сказать, кто эти люди, но было бы наивно думать, что такого нет. Но в этом году не было особо выдающихся результатов (у россиян — Прим."СЭ»), поэтому я не слишком беспокоюсь".

Ранее швед прокомментировал вердикт CAS по делу о допинге в российском спорте.

Кубок мира по биатлону

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